Fra shopping til sexanklager: Kinesisk internetmilliardær i knibe

Richard Liu, eller Liu Qingdong på kinesisk, står bag en af Kinas største nethandelsselskaber og har altid plejet et ry for at gøre alt efter bogen. »I Kina er der mange, der ikke kan lide at spille efter reglerne. Der er også mange skjulte regler. Men jeg siger til folk, den slags gør vi ikke. Alle ansatte må gøre det efter bogen. Kun sådan bliver vi en stor virksomhed,« har han udtalt til Financial Times. Her ses han på den årlige World Internet Conference i Jiaxing i Kina i 2015.

Foto: Aly Song / REUTERS / Ritzau Scanpix