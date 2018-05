Fed-chef spår svær debat om neutralt renteniveau

Chefen for den amerikanske centralbanks, Federal Reserves, afdeling i Dallas, Robert Kaplan, venter en meget svær debat om det fremtidige neutrale renteniveau for den amerikanske økonomi.

Det skriver Bloomberg News.

Kaplan mener, at centralanken skal hæve sin rente fra det nuværende interval mellem 1,50 og 1,75 pct. mod et neutralt niveau, der hverken skubber på den amerikanske økonomi eller bremser den op.

»Vi bør bevæge os mod neutral. Så spørgsmålet: Hvad er neutral? Jeg tror, vi får en ganske smertefuld debat,« sagde Kaplan i en paneldiskussion i Dallas.

Han pegede samtidig på, at han ikke ser det neutrale niveau flytte sig højere, da USA har en aldrende befolkning og en henslæbende produktionsvækst.

Robert Kaplan udtalte tidligere fredag, at han ser det neutrale renteniveau i intervallet 2,50 til 2,75 pct.

»Så, om tre eller fire renteforhøjelser, vil vi være ved neutral,« sagde han i et interview med Bloomberg News.

Robert Kaplan fortalte samtidig, at han stadig har et basisscenario på tre renteforhøjelser i 2018 - altså to mere, da man hævede renten med 25 basispoint i marts. For at overveje yderligere en renteforhøjelse, vil Kaplan først se en »vedholdende vækst« i amerikansk BNP.

Robert Kaplan har dog ikke stemmeret i Federal Reserves styrekomite, Federal Open Market Committee (FOMC), i 2018.