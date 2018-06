Fed-chef holder fast i gradvise renteforhøjelser

Chefen for den amerikanske centralbanks, Federal Reserves, afdeling i San Francisco, John Williams

Det slår han fast i et interview med Reuters efter fredagens jobrapport.

Williams vurderer, at Federal Reserve er "omkring" tre renteforhøjelser fra et neutralt niveau på renten, hvor den hverken trækker fra eller lægger til væksten i USA's økonomi.

Chefen fra San Francisco udelukker dog ikke, at centralbanken kan fortsætte med at hæve renten, efter den når neutralt niveau, hvis økonomien fortsat er stærk, og inflationen er over eller tæt på bankens mål om 2 pct. på årsbasis.

Kerneinflation, PCE Core, var senest på 1,8 pct. i april.

I sin seneste rentemelding holdt centralbanken fast i sin formulering omkring "gradvise" renteforhøjelser, hvilket tolkes som yderligere to i 2018, man hævede allerede renten i marts, og tre mere i 2019.

JOBVÆKST UDEN LØNSKRUE

Den amerikanske jobrapport viste fredag, at arbejdsløsheden faldt til 3,8 pct. fra 3,9 pct. Økonomerne havde ventet uændrede 3,9 pct. Dermed tangerede arbejdsløsheden det laveste niveau siden april 2000, og ellers skal man tilbage til 1969 for at finde samme lave arbejdsløshed.

Jobopsvinget i USA er langt og tilsyneladende også bredt. Arbejdsløsheden for kvinder var i maj på 3,6 pct., og det er ikke set bedre siden 1953. For minoriteter og folk uden uddannelse er niveauerne også tæt på rekordlave niveauer.

Ifølge rapporten fra det amerikanske arbejdsministerie steg beskæftigelsen uden for landbruget med 223.000 personer i maj. Det var dermed flere end ventet, da der blandt økonomerne var forudset en stigning på 190.000 personer, ifølge Bloomberg News.

Amerikanske arbejdsgivere har nu føjet til antallet af ansatte i 92 måneder i træk. Det er den bedste stime, siden man begyndte at registrere tallet, noterede The Wall Street Journal sig.

Alligevel stiger de amerikanske lønninger ikke med foruroligende hast. I maj gik de frem med 0,3 pct. mod ventet 0,2 pct. på månedsbasis, og de gik op med 2,7 pct. på årsbasis, hvor 2,6 pct. var ventet.

John Williams sidder i 2018 med i Federal Reserves styrekomite, Federal Open Market Committee (FOMC).