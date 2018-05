Falske afspilninger af Beyoncé og Kanye kan have kostet danske kunstnere dyrt

Falske afspilninger af Beyoncé- og Kanye West-numre på streamingtjenesten Tidal kan også være gået ud over over danske kunstnere.

Det får nu Koda til at gå ind i sagen, efter at den norske avis Dagens Næringsliv (DN) i sidste uge afslørede, at der er foretaget over 320 millioner falske afspilninger fra Beyoncé og Kanye West-album på streamingtjenesten Tidal, som i Danmark udbydes af Telenor.

DN har modtaget en harddisk fra en anonym Tidal medarbejder, og indholdet beviser ifølge DN, at streamingtallene fra Beyoncés album »Lemonade« og Kanye Wests »The Life of Pablo« blev holdt kunstigt oppe af en robot, som angiveligt skulle have stået for ekstra afspilninger på en lang række ægte Tidal-brugeres konti.

Det anslås at 1,7 millioner Tidal brugere er berørt.

Musikrettighedsorganisationen Tono i Norge har nu politianmeldt Tidal, og nu går danske Koda også ind i sagen.

Kommunikationschef for Koda, Eva Hein, skriver i en mail til DN, at de vil bruge ugen på at sætte sig ind i dokumentationen og herefter tage stilling til, hvad der skal ske derfra.

»Der er ingen tvivl om, at det er en sag, vi ser på med stort alvor. Er der foregået noget, som ikke er, som det skal være, og som har medført tab for vores medlemmer, vil vi gøre alt for at sikre, at vores medlemmer får, hvad de har krav på,« lyder det fra Eva Hein til DN.

Koda vil ikke udtale sig yderligere, før det er klarlagt, hvad der videre skal ske i sagen.

Tidal benægter at stå bag

Jay-Z, som er gift med Beyoncé, købte streamingtjenesten Tidal for 56 millioner dollars tilbage i 2015. Kanye West er medejer.

Ifølge DN skulle Tidal angiveligt have betalt Sony Music 2,5 millioner dollars i april og maj 2016 for brugernes afspilninger af sange fra albummet »Lemonade«. Desuden skulle den svenske del af Tidal have betalt 3 millioner dollars til Universal Music i februar og marts samme år for brugernes afspilninger fra Kanye West’s album »The Life of Pablo«.

De falske afspilninger har holdt de to kunstneres album kunstigt oppe på hitlisterne og har angiveligt ført til en mindre økonomisk gevinst hos Beyoncé og Kenye West udover, hvad de var berettiget til. Udbetalingerne er dog ikke af stor betydning i betragtning af de to kunstneres formuer, lyder det fra musiker og producer Halfdan E. Nielsen til DR, som vurderer, at den ekstra udbetaling til kunstnerne har været i omegnen af en halv million danske kroner.

DN har forsøgt at få kommentarer fra Jay-Z, Beyoncé og Kanye West, men uden held. Det samme gælder for Tidals daglige topleder Richard Sanders og driftchef Lior Tibon.

Tidal har dog truet med at sagsøge DN og alle, der har bidraget til artiklen. Streamingtjenesten benægter udtrykkeligt at have manipuleret med streamingtallene og beskylder DN for at have ændret på dataen og løjet om tallenes oprindelse.

DN har sat en gruppe forskere fra Center for Cyber and Information Security fra Norges tekniske og naturvidenskabelige universitet til at gennemse tallene. I en rapport konkluderes det, at »der har været tale om manipulationen af dataene adskillige gange«. Rapporten afviser ikke, at manipulationen af dataen kan skyldes et angreb udefra, men konkluderer at det er »meget usandsynligt«.