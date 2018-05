Eventuel tilbagetrækning af US-tropper i Sydkorea på tale

Som et led i det planlagte møde mellem USA, Nord- og Sydkorea, ventes det, at en eventuel tilbagetrækning af de amerikanske tropper udstationeret i Sydkorea vil komme på tale.

Det skriver The Wall Street Journal.

Udviklingen mellem Syd- og Nordkorea har bragt spørgsmålet, om det er nødvendigt, at have amerikanske tropper udstationeret i Sydkorea, op.

I Sydkorea har fredsaktivister i flere årtier krævet, at de amerikanske tropper blev tilbagekaldt. Fredsaktivisterne kalder troppernes tilstedeværelse en hån mod Sydkoreas suverænitet.

Rådgiver for den nationale sikkerhed i USA, John Bolton, tilsluttede sig Pentagon i at benægte, at præsident Donald Trump skulle have beordret Pentagon til at overveje muligheden for at trække de udstationerede tropper tilbage, som New York Times ellers har rapporteret.

Den amerikanske præsident har lagt op til, at det i fremtiden kunne blive aktuelt med et tilbagetog fra Sydkorea, men at tropper lige nu ikke er til forhandling.

Moon Chung-in, der er professor og rådgiver den sydkoreanske præsident, skabte røre i andedammen, da han for nylig skrev om behovet for USA's tilstedeværelse i Sydkorea, skulle en fredstraktat komme i hus.

»Hvad vil der ske med de amerikanske tropper i Sydkorea, hvis en fredstraktat bliver underskrevet ? Det vil være svært at retfærdiggøre deres fortsatte tilstedeværelse i Sydkorea efter dens indførelse,« skrev Moon Chung-in i en artikel i Foreign Affairs.