Europa/aktier: Udbredt mismod sender alle indeks i rødt

Handelskrigen er på vej. Og Merkel vakler. Det er de to temaer i mandagens aktiemarked, hvor hvert eneste større aktieindeks i Europa blinker rødt.

Eksempelvis det brede Stoxx 600-indeks, med store aktier fra 18 europæiske lande, der falder 0,8 pct. Og kigger man på de enkelte toneangivende indeks, er der en tilbagegang på 1,0 pct. til Londons FTSE-indeks, et dyk på 0,8 pct. i Paris' CAC40-indeks, mens det tyske DAX-indeks falder 0,4 pct.

Hos sidstnævnte er det politiske klima omkring migrantpolitik betændt. Kansler Angela Merkels regeringspartner, CSU, truer med at trække sig, hvis ikke der bliver strammet på indvandringsreglerne.

»Risikoen for, at CSU forlader regeringen, så Merkel bliver leder af en mindretalsregering, er fortsat alvorlig,« siger cheføkonom Holger Schmieding fra Berenberg til Reuters.

Når DAX-indekset alligevel undgår de værste fald, skyldes det blandt andet, at den tunge tyske bilsektor har en sjældent god dag. Truslen om straftold på europæiske biler i USA, en del af den handelskrig, der også bekymrer på aktiemarkedet, har de seneste uger sendt bilaktierne i bakgear. Men mandag stiger Mercedes-ejeren Daimler AG med 2,1 pct., mens BMW går frem 0,8 pct., og Volkswagen ligger uændret.

Ud over bilsektoren er der tilbagegang til alle sektorer i Stoxx 600.

Blandt enkeltaktierne har det britiske spilfirma Playtech en katastrofedag med et dyk på knap 30 pct. Selskabet er ramt af konkurrence fra Asien på markedet for onlinespil, og årets overskud ventes nu et stykke under, hvad markedet regnede med.

Medicinalfirmaet Recordati dykker samtidig 14 pct. på børsen i Milano til 29,21 euro. Investorerne er skuffede over den pris på 28 euro per aktie, kapitalfonden CVC ser ud til at skulle betale for en aktiemajoritet i firmaet.

/ritzau/FINANS