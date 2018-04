EU vil omlægge milliarder til hårdt pressede økonomier

EU planlægger at omlægge milliarder af euro i finansiering fra Central- og Østeuropa, heriblandt lande som Polen, Ungarn og Tjekkiet, til nogle af de lande, der blev ramt hårdt af finanskrisen, blandt andet Spanien og Grækenland.

Det skriver Financial Times.

Reformerne af den nuværende finansieringsmodel er en del af EU-Kommissionens udkast til EU's budget for 2021-2027, som ventes at blive offentliggjort næste måned.

Det nye budget ventes at markere en dramatisk ændring af den nuværende »samhørighedspolitik«, der sigter efter at støtte de mindre udviklede stater i unionen.

EU vil ændre praksissen for, hvordan pengene bliver fordeles, fra næsten kun at være baseret på bruttonationalprodukt per indbygger, til i stedet at blive fordelt baseret på et langt bredere grundlag, helt fra ungdomsarbejdsløshed, uddannelse og miljø til migration og innovation.

Udover at revidere processen for fordeling, vil EU-Kommissionen også genindføre kravene til berettigelse, heriblandt retsstatsprincippet samt indføre flere restriktioner på, hvordan EU-midlerne må bruges.

De præcise detaljer i reformerne er stadig i gang med at blive udarbejdet, men diplomater og embedsmænd forventer, at udfaldet vil blive, at finansiering til Polen, Tjekkiet og de baltiske lande vil blive omfordelt til de sydlige stater, Italien, Spanien, Grækenland og nogle regioner i Frankrig.