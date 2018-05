EU vil flytte økonomisk støtte fra Central- til Sydeuropa

EU planlægger at flytte økonomisk støtte for mere end 30 mia. euro væk fra Centraleuropa, herunder Polen og Ungarn, og i stedet støtte Grækenland, Italien og Spanien. Det risikerer at føre til regionale spændinger, mener Polens udviklingsminister.

Det skriver Financial Times.

EU-Kommissionens forslag om at reformere EU's såkaldte samhørighedspolitik, der er skabt for at støtte mindre udviklede EU-lande, er en af de mest iøjefaldende ændringer i unionens 2021-2027 budget.

Mens programmet overordnet set skal skæres med ti pct., vil Østeuropa komme til at mærke endnu større ændringer.

Selvom de præcise tal stadig er op til diskussion, viser en kladde, at Kommissionen foreslår at skære Polens støtte med 23 pct. Det svarer til 19,5 mia. euro mindre end i perioden 2014-2020, hvor Polen fik tildelt i alt 83,9 mia. euro i 2018-priser.

Polens udviklingsminister, Jerzy Kwiecinski, har påpeget, at budgetændringerne er »fuldstændig uretfærdige«, og at den nye fordeling kan puste til spændingerne mellem Øst- og Vesteuropa.

Mens Polens støtte bliver skåret, vil finanskriseramte lande i Sydeuropa, herunder Grækenland, Spanien og Grækenland, få større tildelinger fremover.

