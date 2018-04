EU vil beskytte whistleblowere med ny lovgivning

Hovedkvarter for EU-Kommissionen i Bruxelles. (Foto: EPA/OLIVIER HOSLET)

»Whistleblowere skal beskyttes af EU«, mener EU-Kommissionen, der vil fremlægge en ny lov i næste uge. Det kan betyde, at skandaler bliver opdaget tidligere, mener fortalere for lovgivningen.

Det skriver The Guardian.

Det kan være risikabelt at sladre om ulovlige forhold på arbejdspladsen. Men nu vil EU skabe bedre vilkår for ansatte, som angiver skatteunddragelse eller snyd med produktstandarder på deres arbejdspladser.

Udkastet til loven påpeger, at whistleblowere i dag ikke er beskyttet mod repressalier. Det kan betyde, at ansatte ikke tør at afsløre lovbrud og videregive information, der er i offentlighedens interesse.

Ifølge det tyske medlem af Europa-Parlamentet og fortaler for lovgivningen Sven Giegold er udkastet "et gennembrud for beskyttelsen af whistleblowere i Europa".

Giegold mener, at eksempelvis Volkswagen-skandalen kunne være opdaget tidligere, hvis lovgivningen havde eksisteret på det tidspunkt.

Lovforslaget skal gennemses af EU-regeringer og Europa-Parlamentet, hvilket typisk tager 18-24 måneder.

/ritzau/FINANS