EU stækker danske banker - vil fjerne forhadt gebyr

Det sker, når han betaler sine underleverandører i udlandet for de varer, som de leverer. Det løber op i mere end 30.000 kr. om året.

Men nu kommer EU-Kommissionen ham til undsætning. I dag onsdag fremsætter kommissionen nemlig et forslag, som Finans er i besiddelse af, og det vil forbyde de danske banker at opkræve et højere gebyr for overførsler af penge over landegrænser end for indenlandske overførsler.

Det vækker glæde i plastvirksomheden, der holder til i Borup lidt uden for Køge på Sjælland.

»Det er et tiltag, som vi her i Scandinavian Packaging meget konkret kan bruge til noget, og som vil være til stor gavn for mange virksomheder herhjemme,« siger Bjarke Arlø, adm. direktør og partner i Scandinavian Packaging, til Finans.

Han peger på, at mange små og mellemstore virksomheder er hårdt pressede af konkurrencen fra udlandet.

»Vi betaler mere for vores medarbejdere end i udlandet. Vores energiafgifter er højere. Det kan være svært at tiltrække tilstrækkelig kapital til at investere i virksomhederne herhjemme. Og det er dyrere for os at betale vores underleverandører. Vi glæder os over, at vi nu bliver ligestillet med vores udenlandske konkurrenter - i det mindste på betalingsdelen,« siger Bjarke Arlø til Finans.

I dag tager de danske banker en væsentlig højere pris for overførsler af penge til andre EU-lande, uanset om beløbet afsendes eller modtages i euro eller kroner. De højere gebyrer rammer både privatpersoner og virksomheder.

EU-regulering har ellers medført, at bankerne ikke må opkræve et større gebyr for at overføre euro til et andet land end for en tilsvarende indenlandsk betaling. Det har betydet, at virksomheder og privatpersoner kan overføre euro til andre lande gratis eller meget billigt.