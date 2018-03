USA lægger 50 milliarder dollar i told på Kina - EU slipper for Trumps ståltold

De nye afgifter på importvarer vil ramme industrier, hvor "Kina har forsøgt at sikre sig en fordel gennem unfair tilegnelse eller tvungen overførsel af teknologi fra amerikanske virksomheder", hedder det.

Præsident Donald Trump vil klokken 23.30 dansk tid sætte sin underskrift på den nye told over for Kina.

Samtidig vil han give det amerikanske finansministerium besked om at udarbejde forslag til, hvordan man kan begrænse kinesiske investeringer i USA.

EU og seks andre lande undtages midlertidigt for den told på stål og aluminium, som præsident Trump vil indføre. Det oplyser USA's handelsforhandler, Robert Lighthizer.

Til et udvalg i Senatet fortæller han, at Trump har bedt om en "pause" for toldsatserne, mens der forhandles om andre løsninger.

Ud over EU vil Argentina, Australien, Brasilien, Canada, Mexico og Sydkorea blive undtaget for tolden på 25 procent på stål og 10 procent på aluminium.

Den tyske økonomiminister, Peter Altmeier, og EU's handelskommissær, Cecilia Malmström, har i denne uge været på hasterejser til Washington for at sikre en undtagelse for EU.

Det er meningen, at toldsatserne på stål og aluminium vil træde i kraft fredag for alle andre lande.