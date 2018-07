EU og Japan underskriver omfattende frihandelsaftale

Aftalen blev underskrevet af EU-Kommissionens øverste repræsentanter og af Japans premierminister, Shinzo Abe.

Den skaber en frihandelszone, som dækker næsten en tredjedel af verdens bruttonationalprodukt.

»Vi sender et klart budskab om, at vi står sammen mod protektionisme,« siger Tusk efter underskrivelsen af aftalen, som er den største, der er forhandlet på plads af det indre marked.

EU-Kommissionens formand, Jean-Claude Juncker, siger, at aftalen er et udtryk for tilliden til "fri og retfærdig handel. Vi viser, at vi bliver stærkere og bedre, når vi arbejder sammen."

Udtalelserne er en kritik af præsident Donald Trump, som har skabt bekymring blandt USA's allierede og vrede hos Kina ved at indføre nye store toldsatser.

Abe siger, at aftalen mellem EU og Japan viser verden Japans og EU's politiske vilje til at vise vejen frem som forkæmpere for frihandel på et tidspunkt, hvor protektionisme vinder frem.

»Stort set alle toldsatser bliver elimineret, og en lang række tekniske handelshindringer bliver fjernet, så det bliver på alle måder nemmere at sælge danske varer og serviceydelser på det japanske marked,« siger Peter Thagesen, underdirektør i Dansk Industri.

»Det er noget, vi ser meget frem til, for Japan er verdens tredjestørste økonomi,« siger Peter Thagesen.

Danske virksomheder eksporterede i 2017 varer og tjenester til en værdi af godt 22 milliarder kroner til Japan.

Aftalen ventes at træde i kraft i begyndelsen af 2019.