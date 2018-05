EU-chef: Med venner som Trump behøver vi ingen fjender

Det er budskabet fra EU-præsident Donald Tusk, inden EU-lederne onsdag aften samles til uformelt topmøde i Sofia med udfordringen fra Trump højt på dagsordenen.

Her skal EU-lederne blandt andet tale om Trumps trussel om handelskrig og om situationen, efter at USA har trukket sig fra atomaftalen med Iran.

- Når vi ser på præsident Trumps seneste beslutninger, kunne man tænke, at med sådan nogle venner, hvem behøver så fjender, siger Donald Tusk.

Han mener, at den amerikanske regering er præget af "lunefuld selvsikkerhed", der kommer oven i udfordringerne fra Kina og Rusland.

- Men helt ærligt burde Europa være præsident Trump taknemmelig. For takket være ham er vi sluppet af med alle illusioner, siger Donald Tusk.

- Han har fået os til at indse, at hvis du har brug for en hjælpende hånd, finder du den for enden af din arm, siger han.

Trods alle udfordringer med Trump må Europa dog gøre alt, hvad det kan, for at beskytte det transatlantiske bånd, mener EU-præsidenten.

- Men samtidig må vi være forberedt på de situationer, hvor vi selv må handle, siger Tusk.

- Vi har potentiale nok til at leve op til den udfordring, siger han.

Men det kræver mere politisk sammenhold og beslutsomhed.

- Europa må stå sammen økonomisk, politisk og også militært som aldrig før, siger Donald Tusk.

- For at sige det lige ud: Enten er vi sammen, eller også vil vi slet ikke være der, siger han.

EU kræver at blive permanent undtaget fra Trumps nye told på stål og aluminium. Foreløbig er EU kun midlertidigt undtaget frem til 1. juni.

Over middagen skal lederne også diskutere, hvordan de kan beskytte europæiske virksomheder mod at blive ramt af amerikanske sanktioner, efter at Trump har forladt atomaftalen med Iran.

Statsminister Lars Løkke Rasmussen (V) og de øvrige EU-ledere holder torsdag topmøde i Sofia med lederne af seks lande på det vestlige Balkan.

/ritzau/