EU-chef appellerer til eurolande om at afskrive græsk gæld

Athen. EU's kommissionsformand appellerer til landene i eurozonen om at imødekomme Grækenlands ønske om afskrivning af gæld.

Grækerne har fortsat en stor milliardgæld til EU-landene.

»Vi bør fokusere på problemet med at reducere gælden,« siger Jean-Claude Juncker under et besøg i Athen.

Meldingen fra Juncker kommer, mens der kun er tre måneder, til det seneste låneprogram udløber i august.

Lånepakker med tilhørende skrappe krav til reduktion af statsgælden var med til at redde Grækenland fra bankerot.

Milliarder af euro blev sendt til Grækenland, så landet kunne forblive i euroen. Men dermed blev gælden også fastlåst på et kritisk og uholdbart højt niveau.

Den tyske regering kræver ifølge finansavisen Handelsblatt strenge betingelser for yderligere afskrivning af gæld.

Den græske nationalbanks chef har argumenteret for, at man bør have en kreditbevilling, da landet stadig er et stykke vej fra at have fuld adgang til obligationsmarkedet.

Men det mener Juncker ikke, at der er brug for, og den græske regering har sagt, at den ikke ønsker en sådan, da der medfølger krav.

»Vi vil gøre alt, for at Grækenlands farvel til låneprogrammet bliver et rent snit. Der er ikke brug for en kreditbevilling,« siger Juncker om en mulig overgangsordning.

Grækenland har modtaget omkring 260 milliarder euro siden 2010.