Et væld af varer er fredede i toldkrigen

Der er nu told på kinesisk eksport til USA for 200 mia. dollar. Listen over varer, som er pålagt told var oprindeligt på lige over 6.000 produkter. Siden har præsident Donald Trump undtaget omkring 290 kinesiske varer fra listen. Det er lidt tilfældigt, hvilket varer der er fjernet fra listen, fremhæver Dansk Industri.

Så er der kommet told på kinesisk eksport til USA for 200 mia. dollar, men ingen regler uden undtagelse. Apple-smartwatch er ikke pålagt told for at skaderne fra handelskrigen ikke kommer til at ramme de amerikanske forbrugere. Men det er langt fra det eneste produkt.

På listen over undtagelser fra tolden er også visse saltarter og et råmateriale indeholdende kul, som virksomhederne bruger, når de borer efter olie og gas. Det skriver The Wall Street Journal.

I forhold til begge de produkter skyldes undtagelsen, at kineserne har mere eller mindre monopol på produktionen af de pågælende varer. Så hvis der kommer told på de varer, kan det ikke undgå at ramme de amerikanske virksomheder, som ikke kan erstatte dem.

Chefanalytiker i Danske Bank Allan von Mehren fremhæver, at amerikanerne med undtagelsen af de pågældende råmaterialer viser et område, hvor kineserne kan gøre gengæld over for amerikanerne.

»Kineserne kan begrænse eksporten af de varer til USA. Det vil være i strid med reglerne inden for verdenshandelsorganisationen, WTO, og kineserne har i denne handelskrig gjort meget ud af kun at lave modtræk, der er inden for rammerne af WTO. Modsat er alt, der foregår i handelskrigen i øjeblikket, uden for rammerne af WTO. Systemet er lidt sat ud af kraft,« siger Allan von Mehren.

Ekskluderingen af de 286 produkter ser ud til i højere grad at være et resultat af effektivt lobbyarbejde fra virksomheder som Apple og Fitbit. Underdirektør i Dansk Industri, Peter Thagesen. DEL CITAT

Listen er tilfældig

Underdirektør i Dansk Industri, DI, Peter Thagesen fremhæver, at da Trump lancerede den nye told tilbage i juni var der lige over 6.000 varer på listen, der vil blive pålagt tolden. Listen er siden skåret ned med 286 produkter.

Men det er lidt tilfældigt, hvilke forbrugsgoder som er undtaget fra tolden, og hvilke der ikke er.

»Man kan altså ikke umiddelbart sige, at undtagelserne fra tolden er et tydeligt strategisk valg om at beskytte den amerikanske forbruger for prisstigninger. Ekskluderingen af de 286 produkter ser ud til i højere grad at være et resultat af effektivt lobbyarbejde fra virksomheder som Apple og Fitbit,« siger Peter Thagesen.