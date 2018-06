Estisk Uber-rival henter milliardinvestering til nyt fremtog

Markus Villig, der startede taxiappen Taxify som 19-årig, vil bygge »fremtidens mobilitet«, udtalte han efter at have reddet en milliardinvestering fra bl.a. tyske Daimler: »Dette er kun begyndelsen. Flere og flere vil opgive at eje bil og vælge on demand-transport.«

De færreste gymnasieelever har tid til andet end lærebøger lige op til studentereksamen. Men som 19-årig havde Markus Villig tilsyneladende både tid og mod til at lancere en taxiapp i hjembyen, den estiske hovedstad Tallinn.

Fem år senere har Taxify bredt sig til 40 byer med ti millioner kunder og en halv million chauffører i 26 lande. Og i sidste uge landede det estiske selskab i kategorien af såkaldte unicorns - startup-selskaber, der har nået en anslået værdi på over en milliard dollar.

Dem har Estlands iværksættermiljø nu leveret fire af anført af nettjenesten Skype.

Det kom takket være en investering på 175 mio. dollar - lidt over 1,1 milliard danske kroner - anført af den tyske bilgigant Daimler, der i de senere år har investeret kraftigt i lignende kørselstjenester og anden innovation, samt kinesiske Didi Chuxing, der allerede tidligere har postet penge i den estiske taxiapp.

»Vi er nået langt, men det er stadig tidlige dage,« kommenterede den nu 24-årige Markus Villig i et Twitter-opslag - efterfulgt af en raket-emoji - da investeringen var en kendsgerning.

Taxify just raised $175 million led by Daimler to build the future of transport. We've come a long way, but still feels like the early days. https://t.co/5nIAiBdNuk — Markus Villig (@villigm) May 30, 2018

Villig, der startede Taxify sammen med sin ældre bror, Martin, præsenterer gerne taxiappen som mere etisk end Uber, med bedre vilkår for chaufførerne og en mindre konfrontationssøgende stil i forhold til lokale taxilove, herunder samarbejde med lokale taxifirmaer.

Det var storebror Martin Villig, der kom på idéen bag Taxify under et besøg i den ukrainske hovedstad Kijev. Han havde selv travlt med sit job i den estiske teknologisektor og gav stafetten videre til Markus, der endte med at plage forældrene til et lån på 3.000 euro - penge, der ellers var sparet op til hans uddannelse - for at sparke taxiappen i gang.

Taxify blev lanceret i 2013 og har især haft succes ved at være second mover på markeder, hvor kørselstjenester som Uber allerede har været inde og i nogle tilfælde også trukket sig igen, eller ved at finde huller i markedet.

»Vi går ind på markeder, hvor samkørsel allerede er et etableret koncept… Vi vil ikke ind i lovgivningsmæssige problemer og bruge millioner på lobby-slagsmål,« udtalte Markus Villig sidste år til Bloomberg.

Luk faktaboks Udvid faktaboks BLÅ BOG: MARKUS VILLIG Lærte at programmere i skolen Markus Villig er født i 1993 og kommer fra Estlands hovedstad Tallinn, hvor han allerede som ti-årig blev inspireret af lanceringen af nettjenesten Skype, der er udviklet af estiske programmører.

Han gik på videnskabsskolen Tallinna Reaalkool, hvor han lærte at programmere. Som 16-årig deltog han i sit første iværksætterarrangement og syslede med at udvikle mobilapps.

Taxify blev lanceret i 2013, da han var 19, og han nåede derefter kun gennem et semesters datalogi-studier på Tartu Universitet, før han lagde studierne på hylden for at koncentrere sig om taxi-appen.

Broderen Martin Villig, der oprindelig fik idéen, har tidligere arbejdet for bl.a. Skype og er selv serieiværksætter. Han fungerede i begyndelsen kun som rådgiver for Taxify, men har i dag ansvar for appens internationale ekspansion. Markus Villig er adm. direktør.

Brødrene vandt i 2016 iværksætterprisen Best Young Entrepreneur of Estonia, mens Markus Villig af bladet Forbes er udpeget til at være en af de 30 unge europæere under 30 år, man skal holde øje med i teknologisektoren.

Kilder: Taxify, Buzzfeed, Techcrunch, Bloomberg, Invest in Estonia, Computerworld, Handelsblatt, cliffcentral.com, Forbes.

Han har tidligere også udtalt, at han betragter Uber som for dominerende.

Det har dog ikke forhindret Taxifiy i også at rende ind i Uber-lignende problemer i forhold til myndigheder og etablerede taxichauffører i en række lande. Taxify er bl.a. ikke startet op i Danmark, selvom selskabet tidligere har haft kig på Aarhus, specielt efter at Uber sidste år trak sig fra det danske marked.

Men det er ambitionerne ikke blevet mindre af. »Min ambition har fra starten været at bygge et af Europas største teknologiselskaber,« udtalte han i januar. Han ser det som et spørgsmål om tid, før reglerne om taxi- og samkørsel slækkes.

Markus Villig har i øvrigt stadig ikke fået sin uddannelse, ligesom han heller aldrig har fået taget kørekort. Han regner tydeligvis ikke med at få brug for at eje sin egen bil.