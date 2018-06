Endelig. Grækenlands gældskrise er slut

Den otte år lange gældskrise i Grækenland er endelig slut. Sådan lyder meldingen efter et møde mellem eurozonens finansministre, hvor afslutningen på den økonomiske redningsplan for Grækenland er blevet drøftet.

Det skriver nyhedsbureauet AFP.

Den 20. august udløber Grækenlands sidste låneprogram, hvilket har lagt pres på de 19 eurolande for at tilbyde landet en afsluttende aftale.

Og efter et maratonmøde i Luxembourg er eurolandene tidligt fredag morgen nået til enighed om at give Grækenland gældssanering samt en stor udbetaling.

Aftalen betyder, at Grækenland kan udsætte tilbagebetalingen af landets milliardgæld i ti år, hvilket skal give landet et finansielt pusterum. Samtidig får Grækenland en økonomisk indsprøjtning på 15 milliarder euro.

»Den græske krise ender her til aften,« siger Pierre Moscovici, der er EU's økonomikommissær.

»Vi er endelig kommet til vejs ende, hvilket har taget lang tid og har været svært. Det er et historisk øjeblik,« siger han.

Frankrigs finansminister, Bruno Le Maire, mener, at Grækenland har formået at leve op til de krav, der er blevet stillet til gengæld for den økonomiske støtte.

»Vi må anerkende, at Grækenland har gjort det rigtig godt - de har opfyldt deres forpligtelser,« siger han ifølge nyhedsbureauet AP.

Aftalen er et afgørende vendepunkt for eurozonen, knap et årti efter at Grækenlands gældskrise for alvor tog fart og satte gang i intet mindre end tre låneprogrammer, der har tæret hårdt på euroen.

Grækenland har fået økonomisk støtte for omkring 275 milliarder euro siden 2010.

Det var forventet, at aftalen let ville falde på plads. Men i sidste øjeblik slog Tyskland bremserne i, hvilket fik forhandlingerne til at trække ud i seks timer.

Når Grækenlands afsluttende låneprogram udløber til august, vil landets politik fortsat været under strikst opsyn fra eurozonen.

/ritzau/