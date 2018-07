Ekspert: Derfor er det helt afgørende, at Trump taber på handelskrigen

Præsident Donald Trump er en ny type præsident, som vil have en handelskrig. Men Danmark har en klar interesse i, at han ikke får noget ud af den, mener seniorforsker Jacob Funk Kirkegaard.

Præsident Donald Trump ønsker en handelskrig, men det er altafgørende, at han ikke får noget ud af den. Selv om det vil gå ud over danske eksportvirksomheder, skal Danmark gå i front for at få EU til at slå igen så hårdt som muligt over for Trump.

Sådan lyder det fra Jacob Funk Kirkegaard, der er seniorforsker ved Peterson Institute for International Economics i Washington.

»Trump er en helt ny type præsident. Han er klar til at bruge de beføjelser, som den amerikanske præsident har i forbindelse med udenrigshandlen. Men det er meget vigtigt, at der bliver sendt et signal om, at det ikke kan betale sig med toldmure,« siger Jacob Funk Kirkegaard og fortsætter:

»Danmark har en langsigtet interesse i at gøre det så omkostningsfuldt som muligt med handelskrigen. Ellers vil fremtidige amerikanske præsidenter eller andre også starte en handelskrig. Derfor skal Danmark stå stærkt på, at EU skal slå meget hårdt igen.«

»Vi skal være store tilhængere af handelspolitisk gengældelse, selv om det også kommer til at gå ud over danske virksomheder. Man må så tænke igennem, hvilke danske virksomheder der kan blive ramt, og hvad man kan gøre for dem,« siger Jacob Funk Kirkegaard.

Det er meget vigtigt, at der bliver sendt et signal om, at det ikke kan betale sig med toldmure. Jacob Funk Kirkegaard, seniorforsker, Peterson Institute for International Economics i Washington, USA DEL CITAT

Gået planken ud

Som tidligere beskrevet i Berlingske Business kan fredag blive den dag, hvor handelskrigen for alvor bryder ud. Fredag bliver der lagt en told på en lang række teknologiske kinesiske varer til en værdi af 200 milliarder dollar svarende til næsten 1.300 milliarder kr.

Tolden bliver en realitet, hvis ikke kineserne dropper en told, som er modsvar på en tidligere told fra Trump. Kineserne har allerede sagt, at de vil svare igen på den nye told.

Dansk Industri, DI, har mange eksportvirksomheder som medlemmer, og det er nogle af dem, der kan blive ramt af handelskrigen. Underdirektør i DI Peter Thagesen er enig i, at Trump er en helt ny type præsident.

»I det første års tid, hvor Trump var præsident, var der nogenlunde styr på ham. Men i takt med at han har fået udraderet alle rådgivere, er han de seneste måneder gået planken ud på en måde, vi ikke havde forestillet os,« siger Peter Thagesen, der mener, at USA er i gang med at score verdens største selvmål.

Alligevel er han knap så krigerisk over for Trump som Jacob Funk Kirkegaard.

»Jeg synes, at EUs linje har været meget fornuftig. Man har klart markeret, at man ikke vil acceptere, at USA overtræder WTOs regler. Men samtidig har man hele tiden forsøgt at række ud til amerikanerne. På den måde kan man håbe på, at toldmurene bliver taget af bordet, og at man sætter sig ned og taler om, hvordan vi kan få fjernet nogle af de handelsbarrierer, der er,« siger Peter Thagesen.