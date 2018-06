Efterretningschef advarer fans mod russisk hacking under VM

Sådan lyder advarslen fra den amerikanske efterretningschef William Evanina. Han advarer om, at i Rusland kan selv folk, der tror, at de er for ubetydelige til at blive hacket, blive mål for de russiske myndigheder.

»Enhver, der rejser til VM i Rusland, skal være klar over de cyberrisici, der er forbundet med det,« udtaler William Evanina, direktør for National Counterintelligence and Security Center (NCSC), i en redegørelse ifølge nyhedsbureauet AFP.

»Hvis du planlægger at medbringe en mobiltelefon, en bærbar computer eller andre elektroniske enheder så tag ikke fejl, samtlige data - især personlige, identificerbare oplysninger - kan tilgås af den russiske regering eller cyberkriminelle,« udtaler han yderligere.

William Evanina, der er ansvarlig for NCSC, som vurderer og bekæmper truslen mod USA fra udenlandsk spionage, siger, at folk, der skal til VM, bør efterlade alle de enheder, de kan undvære, hjemme.

Og man bør tage batteriet ud af de enheder, som man alligevel vælger at medbringe, når man ikke bruger dem, lyder hans råd.

»Virksomhedsansatte og embedsmænd er mest udsatte, men tro ikke at du er for ubetydelig til at blive ramt,« siger efterretningschefen.

VM i fodbold sparkes i gang torsdag eftermiddag klokken fem dansk tid, når værtsnationen Rusland møder Saudi-Arabien.