ECB-medlem: Det er tid til at normalisere pengepolitikken

Den Europæiske Centralbank, ECB, bør starte på at normalisere pengepolitikken. Det er vurderingen fra det østrigske medlem af ECB's Styrelsesråd og chef for den østrigske centralbank, Ewald Nowotny.

Det skriver nyhedsbureauet Reuters.

- Jeg tror, at det nu er tid til gradvist at normalisere pengepolitikken, siger Ewald Nowotny i en tale i London ifølge Reuters.

Han vurderer, at eurozonens økonomi i dag står midt i et stærkt og bredt cyklisk opsving.

ECB har siden slutningen af 2014 købt statsobligationer og har dermed været med til at stimulere den europæiske økonomi.

Ordene fra Nowotny var også, at der er risiko for at være for aggressive med processen eller at starte den for sent.

- Normaliseringen kræver en delikat afbalancering af foranstaltninger samt omhyggelig sekventering, siger han, og tilføjer, at skalaen af pengepolitiske bestemmelser i de seneste år gør processen af stramninger mere kompleks end normalt.

I talen fremgår det, at ECB ikke har et valutakursmål, og at Ewald Nowotny ikke ønsker, at ECB skal ændre sit mål om at holde inflationen på lige under 2 pct.

/ritzau/FINANS