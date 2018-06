Dollar støttes af håb om succestopmøde mellem USA og Nordkorea

Præsident Donald Trump og Kim Jong-un gav hånd og smilede, da de startede det historisk topmøde i Singapore tirsdag morgen, som primært har til formål at få gang i en afslutning af atomtruslen på den koreanske halvø, og efterfølgende udtalte den amerikanske præsident, at de to lande har "et fantastisk forhold".

Håb om en afvikling af Nordkoreas atomprogram har reduceret behovet for japanske yen som sikkerhedsnet for de nervøse investorer.

»Dollar får et løft mod yen efter at have brudt over det 200-dages glidende gennemsnit (på cirka 110,20 yen, red.) i takt med en generel reduktion i risikobilledet. Og mens et opmuntrende topmøde mellem USA og Nordkorea vil give støtte til dollar, kan deltagerne så vælge at vente på næste store begivenhed - FOMC-mødet (Federal Open Market Committee) - inden de forpligter sig (til nye indsatser, red.),« siger seniorstrateg Shin Kadota fra Barclays i Tokyo til Reuters.

Den amerikanske centralbank, Federal Reserve, holder et to dage langt møde med start senere tirsdag, og det forventes, at banken hæver renten for anden gang i år.

Markedets fokus ligger dernæst på, om centralbanken hentyder til i alt fire forhøjelser i år, eller om de nuværende tre estimerede rentestigninger vil blive fastholdt.

Efter Federal Reserves møde kommer Den Europæiske Centralbank på banen med pengepolitisk møde på torsdag. Her er der stigende forventninger til er signal om hensigter om at begynde en afvikling af bankens massive obligationsopkøbsprogram.

Som rosinen i pølseenden afsluttes ugen med pengepolitisk møde i Bank of Japan fredag, hvor det i vid udstrækning forventes, at centralbanken fastholder den løse pengepolitik intakt.

Euro koster tirsdag morgen 1,1770 dollar mod 1,1810 dollar mandag eftermiddag.

Dollar koster samtidig 110,25 yen mod 109,90 yen mandag eftermiddag.

Dermed går der 129,75 yen på en euro tirsdag morgen mod 129,80 yen mandag eftermiddag.

/ritzau/FINANS