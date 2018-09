Direktør forsvarer enorm prisstigning på medicin

Arkivfoto: Nitrofurantoinx anvendes til at behandle blæreinfektion, og midlet er på WHO's liste over essentielle præparater.

Direktøren for det amerikanske medicinalselskab Nostrum står på mål for sin beslutning om at hæve prisen på et særligt antibiotika med mere ned 400 pct. fra 474,75 dollar til 2392 dollar for en flaske. Det er selskabets pligt at hæve prisen, mener han.

Det skriver Financial Times tirsdag.

Topchefen i Nostrum, Nirmal Mulye, peger på, at hans virksomhed fortsat sælger antibiotikaen Nitrofurantoinx billigere end en konkurrerende mærkevare-version af midlet fra Caspar Pharma, som kræver 2800 dollar for en flaske, efter man i 2015 løftede prisen med 182 pct.

Nitrofurantoinx anvendes til at behandle blæreinfektion, og midlet er på WHO's liste over essentielle præparater.

»Pointen her er, at det eneste andet valg er mærkevaren til en højere pris. Det er stadig en besparelse, uanset om den er stor eller ej,« siger Nirmal Mulye.

Mulye forsvarer samtidig den berygtede Martin Shkreli, som i 2015 blev kendt for at hæve prisen på et middel mod Aids og cancer fra 13,50 dollar til 750 dollar - per pille.

»Jeg er enig med Martin Shkreli, at da han hævede priserne, var det hans ret, fordi han skulle belønne sine aktionærer.«

Shkreli er sidenhen anklaget for bedrageri på baggrund af andre forhold.

»Dette er en kapitalistisk økonomi, og hvis man ikke kan tjene penge, så kan man ikke holde forretningen kørende,« forklarer Mulye til Financial Times.

Nostrum og Caspar har haft mulighed for at hæve deres priser, da der er mangel på Nitrofurantoin. Det skyldes nye sikkerhedsregler fra de amerikanske sundhedsmyndigheder, Food and Drug Administration (FDA), som har betydet, at en række leverandører har måttet trække deres produkter, indtil de kan leve op til kravene.

Hos sundhedsmyndighederne kritiserer man dog Nostrum og Mulye.

»Der er ikke noget moralsk imperativ for at hæve prisen og udnytte patienter. FDA vil fortsat fremme konkurrence, så spekulanter og dem, som ikke tager hensyn til offentlige sundhedskonsekvenser, ikke kan udnytte patienter med behov for medicin,« lyder det i et tweet fra kommissær Scott Gottlieb fra FDA.

/ritzau/FINANS