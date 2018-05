Digital valuta skaber afhængighed: Nu kan Bitcoin-spekulanter få hjælp på skotsk afvænningsklinik

Da prisen på kryptovalutaer som Bitcoin i det forgangne år tog på himmelflugt, var der flere der blev millionærer natten over. Sidenhen har mange tabt stort. Men selvom den kursmæssige rutschebanetur fik banker til at råde kunder til at holde sig væk, har gevinstudsigterne samtidig lagt grunden for en ny gruppe af kryptoafhængige, som man også ser eksempler på ved børshandel eller day-trading.

I det sydlige Skotland, kan der dog være en løsning undervejs.

Med et slot fra 1798 som ramme har klinikken »Castle Craig Hospital«, der specialiserer sig i afhængighedsbehandling, netop åbnet op for behandling af patienter med den nye form for afhængighed, og det er langt fra en gratis affære.

Jagten på prisudsving

Ifølge hospitalet er tilstanden kendetegnet ved mange af de samme symptomer som spil- og day-trading-afhængighed, som eksempelvis muskelspænding, angst og et konstant behov for at tjekke kursudviklinger. Spørger man professor Mark Griffiths ved Nottingham Trent University er problemstillingen også soleklar.

»Jeg kunne ikke være mere enig, selvom det i min optik ikke er en »ny« afhængighed, men en undertype af online day-trading-afhængighed,« skrev professoren i en udredende blogpost i april.

Netop prisudsvingene, som day-tradere tjener på, er også et af de aktive elementer for kryptoafhængige, der samtidig appellerer til det, som klinikken beskriver som »problem gamblere«.

»Det giver spænding og en chance for at undslippe virkeligheden. Bitcoin er eksempelvis blevet handlet meget og har både haft store fortjenester og tab. Det er en klassisk boblesituration,« lød forklaringen fra Chris Burn, der arbejder med spilafhængighedsterapi ved Castle Craig Hospital.

En seng til 42.342 kroner… om ugen

Det er dog ikke en billig affære at undslippe trading-trangen. Ifølge norske E24, begynder priserne for en sengeplads i den sydskotske idyl på 1.360 pund om ugen for de basale behandlingstilbud - det svarer til lige under 11.600 danske kroner.

Vil man derimod have eget værelse kommer sengepladsen op på 42.342 kroner, hvilket skal ses i sammenhæng med at behandlingsprogrammerne minimium er af to ugers varighed.