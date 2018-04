Dette er våbnet, Kina vægrer sig mod at bruge

Senest har kineserne føjet amerikanske sojabønner til listen over varer, som vil blive belagt med ekstra toldafgift, og så begynder det at gøre ondt. For de amerikanske bønder kunne sidste år eksportere sojabønner for 12,3 milliarder dollar til Kina. Foto: Andres Stap/Reuters

Da kineserne svarede hårdt og kontakt på præsident Trumps nye straffetold på over hundrede varegrupper, understregede vicefinansminister Zhu Guangyao, at det er uaktuelt at dumpe amerikanske statsobligationer - i hvert fald for indeværende.

Men da Trump øgede indsatsen og åbnede for at øge toldsatserne med 100 milliarder dollar, lød det fra Beijing, at Kina ville »bekæmpe USA med alle midler.«

Det har fået analytikere og investorer til at frygte, at Kina kan udløse turbulens på finansmarkederne ved at sælge ud af sin beholdning på amerikanske statsobligationer for 1.168 milliarder dollar (7.110 milliarder kroner, red.)

Økonom Ole André Kjennerud fra Norske Bank ser dog ikke dumping af statsobligationer som et »kinesisk supervåben«:

»Hvis kineserne skulle finde på at varsle, at de agter at sælge ud for at straffe amerikanerne, vil de selv opleve store tab på deres portefølje. Bare signalet om en sådan strategi ville have store implikationer for prisen,« siger Kjennerud til E24.

Banker og andre finansieringsinstitutter bruger afkastet på de amerikanske statsobligationer som udgangspunkt, når de fastsætter renter på boliglån og andre lån til forbrugere og virksomheder.

»Hvis det når så vidt, vil vi have set meget mere dramatiske og alvorlige protektionistiske handelstiltag i den forudgående fase. Det vil kun ske, hvis vi på et tidspunkt når dertil, at forholdet mellem stormagterne er meget anspændt, og udsigterne til en vækst i aktiviteten stærkt svækket,« siger Kjennerud.

Heldige kinesere

Norske Banks DNB Markets har fremdeles tiltro til, at USA og Kina vil formå at forhandle sig frem til en løsning.

Udgangspunktet må være, at begge lande er indstillet på at give sig lidt på visse krav. Kineserne ønsker ikke disse toldsatser og har sagt, at de er villige til at åbne dele af økonomien for amerikanske selskaber og ejere. Dermed et bolden så spillet over til Trump, og så må vi se, om det er tilstrækkeligt for ham, siger Kjennerud.

Én af grundene til, at Kina er villig til at indgå i forhandlinger, er erkendelsen af, at landet har fået »frit spillerum« og været meget heldigt siden finanskrisen, mener økonomen.

»Kineserne ved, at de aldrig for alvor er blevet ramt af repressalier som følge af deres handelspolitik. Ved hver eneste skillevej - gennem finanskrisen, eurokrisen, konflikter i Mellemøsten og prisfald på olien - har USA måttet rette fokus mod andre forhold end Kina. Nu går det så tilpas godt i resten af verden, at der er politisk manøvrerum til at reagere lidt anderledes.

En politisk magtkamp

Handelskrig er ikke den bedste vej til at opnå Trumps mål, som er at vise vælgerne, at han straffer Kina og skaffer USA mere retfærdige vilkår, mener Kjennerud.

»Amerikanerne har store interesser på begge sider af bordet. Hvis du splitter den kinesiske eksport op, er amerikanske selskaber involveret i omkring 40 procent af den, så de vil i givet fald også blive ramt hårdt.«

Kinas overraskende hårde toldsatser på amerikansk eksport vil sammen med børsfald verden over lægge et større pres på Trump hjemme i USA.

»Det er gået fra at være en ganske lille slåskamp til et noget større håndgemæng, men der er fortsat et godt stykke vej til en egentlig handelskrig. Det er først og fremmest en politisk magtkamp, hvor begge sider puster sig op for at vise, at de har mere krudt på lageret, men jeg tror, at USA og Kina evner at finde frem til en aftale.«

Hvad gør USA, hvis Kina alligevel vælger at dumpe statsobligationer?

»USA skal nok få finansieret sit budgetunderskud under alle omstændigheder. Der er rigeligt med penge på finansmarkederne efter første kvartal.«