Den amerikanske medicinalindustri bereder sig på Trump-tale

Medicinal- og sundshedkoncerner i USA forbereder sig på en række nye regulativer, der skal sænke priserne på medicin, når præsident Donald Trump forsøger at efterkomme sit løfte om at stoppe selskaberne fra at "slippe af sted med mord".

Det skriver Financial Times.

USA's præsident, Donald Trump, ventes at afholde en tale i denne uge, for at redegøre for planerne, der skal beskytte patienter mod stigende sundhedsomkostninger.

Ifølge kilder, der har fået gennemgået talen, vil det blive overvejet, om rabat på medicin skal gøres ulovligt. Men priserne skal sænkes. Kilder peger dog på, at planen endnu ikke er færdiggjort og kan ændres.

Skulle præsidentens forslag blive accepteret, vil det true medicinalindustriens sygekasseselskaber, heriblandt Express Scripts, CVS og United Health, der alle drager god nytte af den nuværende forretningsmodel. Ændringen vil kunne sende hele industrien i en længerevarende periode med usikkerhed.

»Det her er den største lovmæssige handling, der kunne gøre en forskel i at bringe medicinpriserne ned,« siger Michael Rea, der er direktør hos Rx Savings Solutions, til Financial Times.

Amerikanske medicinal- og sundhedskoncerner er kommet under skarpt eftersyn hos lovgiverne, der mener, at industrien skaber inflation i medicinpriserne. Jo større rabat, betalerne kræver, jo højere sætter selskaberne deres priser.