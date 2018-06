De kaldte ham Teflon-Stadler: Audi-chefen, der blev fældet af dieselgate

Audis administrerende direktør, Ruper Stadler, ses her til den tyske bilproducents årlige pressekonference i marts 2017. Trods pres for at gå af, blev han alligevel på chefposten, indtil han blev anholdt i dieselgate-skandalen 19. juni i år. »Jeg ser det fra et ansvarsperspektiv. Jeg føler, at jeg som CEO i en svær tid kan og bør yde et væsentligt bidrag,« udtalte han i februar ifølge Süddeutsche Zeitung.

Foto: CHRISTOF STACHE/Ritzau Scanpix