De amerikanske jobtal overrasker positivt

Det var dermed flere end ventet, da der blandt økonomerne var forudset en stigning på 190.000 personer ifølge et estimat indsamlet af Bloomberg News.

- Jobskabelsen i maj kommer i forlængelse af et par flade måneder med skuffende jobskabelse i omegnen af 150.000. Vi vurderer dog, at vejreffekter var en delvis forklaring herpå. Det amerikanske vejrbureau, NOAA, meldte om rekordlave temperaturer og snefald i store dele af de nordøstlige stater i marts og april. Det har påvirket jobskabelsen negativt. Det er derfor ikke overraskende, vi ser et rebound i maj, lyder det fra Klaus Dalsgaard, der er chefstrateg i Nykredit.

I samme omgang blev tallet for april revideret til 159.000 fra den tidligere opgørelse på 164.000 job skabt uden for landbruget.



Beskæftigelsen i den private sektor voksede med 218.000 ansatte i måneden mod en ventet stigning på 190.000. Også her var en revision af tallet for april, hvor der nu blev skabt 162.000 job i den private sektor mod den tidligere opgørelse på 168.000.



Samlet faldt arbejdsløsheden til 3,8 pct. fra 3,9 pct. Økonomerne havde ventet uændret 3,9 pct. Det er det laveste niveau siden april 2000, hvor den også var 3,8 pct.



- Amerikansk økonomi har bevæget sig ind i en fase, hvor der vil blive fokuseret på, om den er ved at overophede. Arbejdsløshedsprocenten er uhyre lav, og inflation og lønninger må begynde at rykke på sig. Oven i det får vi så øst de her meget store skattelettelser ud i økonomien i år, som kun sætter økonomien yderligere under pres i en situation, hvor det slet ikke er det, man har brug for, skriver Henrik Franck, direktør og partner i Formuepleje.

LØNNINGERNE I FORNUFTIGT LEJE

De amerikanske lønninger steg 0,3 pct. i maj mod ventet 0,2 pct. i forhold til for et år siden. Timelønningerne steg med 2,7 pct. i maj i forhold til måneden før mod ventede 2,6 pct.

Klaus Dalsgaard påpeger, at det er niveauer, der er set flere gange over det seneste år:

- Konklusionen er dermed, at de amerikanske arbejdsgivere endnu ikke har trukket løn-bazookaen i kampen om de rette folk.

- Hvis lønstigningerne for alvor begynder at accelererer, er der lagt i kakkelovnen til stigende amerikanske renter, der også vil kunne mærkes i Danmark. Efter dagens tal kan vi dog ånde lettet op i første omgang, noterer Nykredits chefstrateg sig.