Comcast på pengejagt i kamp om 21st Century Fox

Den amerikanske mediegigant Comcast er på utraditionel pengejagt for at sikre sig de nødvendige midler, hvis budkrigen med Walt Disney Co. sender prisen på 21st Century Fox til vejrs.

Det skriver The Wall Street Journal med henvisning til kilder med kendskab til sagen.

Comcast undersøger muligheden for at samarbejde med andre selskaber eller kapitalfonde for at sikre tilstrækkeligt med likvider.

Planen er ikke i første omgang at gå sammen med andre, men skulle prisen for 21st Century Fox nå op i "ekstremt høje" niveauer omkring 90 mia. dollar, kan det blive et alternativ.

Ifølge avisen kunne en strategisk medinvestor overtage de amerikanske aktiver i 21st Century Fox, mens Comcast ville beholde de internationale aktiviteter, herunder den europæiske tv-kæmpe Sky.

Det har også tidligere været påpeget, at Disney set i forhold til konkurrencemyndighederne ville have nemmere ved at få godkendt en overtagelse af 21st Century Fox, fordi overlappene er mindre hos Disney end hos Comcast.

Det er Comcast, der har inviteret sig selv med til den dyrere og dyrere opkøbsfest omkring 21st Century Fox.

I december 2017 blev Disney enig med 21st Century Fox om en overtagelse af selskabet i en handel, hvor Disney med egne aktier skulle betale 52,4 mia. dollar for koncernen. I midten af juni overbød Comcast den aftale med 65 mia. dollar i kontant betaling. Disney har dog svaret igen med et nyt bud, der er accepteret af 21st Century Fox' bestyrelse, på 71,3 mia. dollar. Det bud er en blanding af kontanter og aktier.

Comcasts aktie falder onsdag med 0,8 pct., mens Disneys aktie er 0,3 pct. oppe. Aktien i 21st Century Fox vinder 1,3 pct. til 48,32 dollar. Det seneste og for nærværende højeste bud på selskabet er Disneys på 38 dollar per aktie, så investorerne tror altså på mere.

/ritzau/FINANS