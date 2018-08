Centralbankchefs brexit-kommentar skubber pundet endnu lavere

Det britiske pund faldt kraftigt torsdag oven på centralbankmødet, hvor renten som ventet blev hævet til 0,75 pct., men centralbankchef Mark Carney fortalte om et langsomt tempo for yderligere rentestigninger. Det kostede tæt på 1 pct. på kursen på pund over for dollar.

Fredag giver giver centralbankchefen pundet endnu et tryk, da han i et interview med BBC siger, at der er en »ubehageligt høj« chance for et britisk farvel til EU uden en ny samarbejdsaftale, en såkaldt "no-deal brexit", hvilket er et »højst uønskværdigt« scenarie.

Samtidig siger Mark Carney, at en renteforhøjelse om året er en god tommelfingerregel.

Pundet svækkes til en pris på 1,2990 dollar mod omkring 1,3010 inden interviewet. Torsdag kostede pund omkring 1,3125 dollar inden rentemødet.