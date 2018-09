Centralbankchef lægger ikke fingre imellem: Brexit uden en aftale bliver en katastrofe

Direktøren for Bank of England Mark Carney mødtes torsdag med den absolutte poltiske top i Storbritannien. Han er bekymret. Hvis der ikke kommer en aftale om Brexit, kan konsekvenserne for britisk økonomi blive katastrofale, vurerer han.

Godmorgen

Velkommen til en fredag, der i den grad kommer til at handle om den finansielle sektor. Vi skal igen se på hvidvask-skandalen i Danske Bank, hvor nye oplysninger belaster topchefen Thomas Borgen. Vi bliver i sektoren, hvor Københavns Andelskasse nu bliver overtaget af staten. Samtidig vil forsikringsbranchen svindel til livs med et nyt register, der skal holde styr på danskernes anmeldelser.

Men vi begynder med et møde mellem en mildt sagt bekymret mand og toppen af den britiske regering.

1

Den britiske regering mødtes torsdag og havde til lejligheden inviteret den britiske nationalbankdirektør Mark Carney indenfor. Mødet var i princippet hemmeligt, men ifølge kilder tæt på regeringen var gæstens budskab ikke opløftende. Der blev både løftet en pegefinger og givet en gedigen advarsel til de politikere, der i disse uger er ansvarlige for at forhandle en aftale hjem mellem EU og England om Brexit. Det skriver Bloomberg.

Listen over onder er lang, hvis en aftale ikke kommer på plads: Renterne vil stige, pundet vil falde, højere toldsatser og en stigende inflation.

Den britiske økonomi vil ifølge Mark Carney blive massivt presset, og han forudser, at huspriserne i England kan falde op til 35 pct.

Ifølge the Guardian har han ved samme møde advaret om, at konsekvenserne ved en hård skilsmisse fra EU potentielt kan blive lige så voldsomme som ved finanskrisen.

Mark Carney har netop fået forlænget sin aftale til yderligere syv måneder, så han kan være med til at styre England igennem Brexit. Hans person er dog kontroversiel, da flere Brexit-tilhængere mener, at han unødigt prædiker frygt.

Få breaking news og det bedste overblik fra Business.dk morgen og eftermiddag. OK - eller modtag hver uge et prioriteret overblik over investorstof, privatøkonomi, ejendomme, digtal, karriere, media og vækst. Se alle nyhedsbreve

2

Nye oplysninger sår nu tvivl om Finanstilsynets afgørelse i sagen om hvidvask gennem Danske Bank. Et centralt møde, som belaster Danske Bank-topchef Thomas Borgen i sagen, er ikke nævnt i Finanstilsynets ellers grundige afgørelse i sagen fra maj 2018.

Torsdag aften kunne Financial Times afsløre, at Thomas Borgen på et møde i oktober 2013 ignorerede advarsler om suspekte pengestrømme fra udenlandske kunder i den estiske filial.

På mødet oplyste daværende chef for Business Banking, Lars Mørch, der i foråret fratrådte på grund af hvidvasksagen, at aktiviteten hos de udenlandske kunder (non-residents) i den estiske filial var mistænkeligt højt. Og at der var et behov for at »undersøge og potentielt reducere« aktiviteterne fra de udenlandske kunder. Læs mere her.

3

Forsikringsbranchen vil tvangsregistrere alle skadesanmeldelser i et nationalt register, så man kan samkøre og krydstjekke anmeldelserne for fusk og svindel. Det skriver Finans.

»Når en kunde anmelder en skade, kan selskabet hurtigt se, hvad vedkommende har anmeldt af skader. Har en kunde fået stjålet tre biler på to år i tre forskellige selskaber, vil anmeldelsen typisk rejse et rødt flag, og så kan selskabet kigge nærmere på sagen,« siger underdirektør i Forsikring & Pension, Hans Reymann-Carlsen, om branchens planer.

Forsikringsselskaberne afslørede i 2016 mere end 3200 tilfælde af svindel med person- og tingforsikringer for i alt 530 millioner kroner.

4

Kontrollen med Københavns Andelskasse, der undersøges for hvidvask, er blevet overtaget af Finansiel Stabilitet.

Andelskassen videreføres som pengeinstitut, men der er iværksat en række tiltag for at sikre en »hensigtsmæssig og kontrolleret afvikling« af andelskassen. Det fremgår af en pressemeddelelse fra Finansiel Stabilitet.

Gennem de seneste år har andelskassen modtaget betydelige påbud fra Finanstilsynet. Senest i august blev banken meldt til politiet af Finanstilsynet for muligt brud på hvidvaskloven.

Andreas Østerheden, der er seniorstrateg i Nordea Wealth Management, leverer her sit på på, hvad man bør rette blikket mod i dag som investor.

Efter en travl dag i går, slutter ugen af med en slutspurt på nøgletalsfronten. I Kina har vi her til morgen fået data på investeringsaktiviteten, detailsalget og industriproduktionen. Mens førstnævnte skuffede, kom både detailsalget og industriproduktionen ud stærkere end ventet. En af de områder vi venter tager til senere på året er investeringsaktiviteten, hvilket vil være positivt for investorernes appetit på investering i Kina og Emerging Markets.

I USA slutter ugen også med en række nøgletal, herunder detailsalget i august, import- og eksportprisindeks, augusts industriproduktion samt tal for produktionen I fremstillingssektoren. Tallene kan give os en indikation af styrken i den amerikanske økonomi, i hvilken grad den amerikanske økonomi vil være trækhest i den globale økonomiske vækst.

Ser vi mod Emerging Markets var fokus i går på den tyrkiske centralbank som hævede renterne for at forsvare den tyrkiske lira. Det vil i dag være interessant at følge centralbankmødet i den russiske centralbank, hvor presset på den russiske rubel kan få banken til at overveje at hæve renten. Det er dog vores forventning, at de fastholder renten.

kl 11.00: Tal for handelsbalancen i Eurozonen:

kl 14.30: Tal for detailsalg i USA

kl 12.00: : Mark Carney, chef for Bank of England

Årsregnskab fra Rovsing

Aktiemarkederne i det meste af Fjernøsten stiger fredag på forventninger om, at USA og Kina vil lancere en ny forhandlingsrunde om deres handelsforhold, mens en overraskende stor renteforhøjelse i det kriseramte Tyrkiet har givet positiv effekt på den globale risikovillighed.

Nikkei 225 +0,9

Topix +1,0

Hongkongs Hang Seng +0,8

China Shanghai Composite -0,1

China CSI 300 -0,5