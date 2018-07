Boeing arbejder for at undgå eskalering af handelskrigen

Det skriver Financial Times.

Dennis Muilenburg, der er formand og administrerende direktør i Boeing, udtaler, at han er forhåbningsfuld om, at handelskrigen kan løses. Det er på trods af, at den amerikanske regering sidste uge foreslog importafgifter for yderligere 200 mia. dollar (12.806 mia. kr.) på kinesiske varer.

- Vi bliver hørt. Vi taler med både den amerikanske regering og den kinesiske regering. Jeg håber, at vi kan nå frem til en god løsning, siger Dennis Muilenburg til Financial Times.

Selvom Dennis Muilenburg har udtalt, at Boeing endnu ikke har oplevet konsekvenser af handelskrigen mellem USA og Kina, har en kilde, der har viden om situationen, sagt, at flyproducentens ledelse ofte har møder med højtstående regeringsmedlemmer.

Det anslås af analytikere, at 20-25 pct. af Boeings ordrer er til kinesiske kunder, hvilket beskæftiger tusindvis af amerikanere. Ifølge den informerede kilde er den amerikanske præsident indforstået med Boeings position.

Bekymringerne for at handelskrigen mellem USA og Kina vil påvirke den globale handel stiger. Dennis Muilenburg bemærker, at der er flere svære situationer, der skal løses, i forbindelse med verdenshandlen. Heriblandt er strukturen for Storbritanniens udgang af EU.

Boeing har indtil videre undgået importafgifter fra den kinesiske regering. Ifølge Cai von Rumohr, der arbejder i Cowen Investment Bank, kan en eskalering i handelskrigen dog ende med at påvirke Boeing.

- Det kan ramme passager- og fragtfly, hvilket i sidste ende vil bremse flyefterspørgslen, siger Cai von Rumohr til Financial Times.

