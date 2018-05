Bitcoin falder i værdi efter sammenligning med rottegift

Arkivfoto: Bitcoin er ikke den eneste virtuelle valuta. Her ses Bitcoin i selsskab med Ripple, Etherum og Litecoin. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo

Efter at været blevet stærkt kritiseret i weekenden falder kursen for den digitale valuta bitcoin mandag eftermiddag.

I øjeblikket skal der betales omkring 9328 dollar per bitcoin, hvor der til sammenligning skulle fremskaffes i omegnen af 9735 dollar samme tid fredag op til weekenden.

Mandagens svækkelse kan hænge sammen med, at den amerikanske storinvestor og mangemilliardær Warren Buffett i lørdags sagde, at bitcoin "sandsynligvis er rottegift i anden potens". Det skete ifølge CNBC på den årlige generalforsamling for Warren Buffetts investeringsselskab, Berkshire Hathaway.

Det er ikke første gang, at Warren Buffet har været ude med riven i forhold til bitcoin. I januar advarede han i et interview med CNBC om ikke at lade sig rive med af euforien omkring bitcoin og andre kryptovalutaer.

»Hvad angår kryptovalutaer generelt, så kan jeg næsten med sikkerhed sige, at de vil komme til en dårlig afslutning,« sagde han til det amerikanske medie.

Siden slutningen af 2017, hvor euforien omkring bitcoin toppede, er værdien af den digitale valuta faldet markant. Fra at have kostet omkring 19.000 dollar stykket i december sidste år skal der altså i øjeblikket betales mindre end det halve.