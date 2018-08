Banker advarer: Handelskrig kan stoppe stigende aktiemarked

Donald Trumps eskalerende handelskrig med Kina og EU kan sætte en stopper for et næsten ti år langt kursridt for aktiemarkedet.

Det skriver The Daily Telegraph, efter at HSBC mandag som den seneste storbank i rækken indrømmede toldbekymringerne.

John Flint, som er administrerende direktør i HSBC, siger, at en "full-blown" handelskrig naturligvis vil have indflydelse på banken, som over de seneste år har flyttet ressourcer til Kina, og nu henter næsten 90 pct. af sin indtjening fra kontinentet.

Den schweiziske investeringsbank UBS, hvis wealth management-afdeling har 2,4 mia. dollar under formueforvaltning, har ifølge avisen endvidere advaret om, at handelskonflikten har nået et punkt, som kræver handling.

Banken vurderer således, at handelskrigen sandsynligvis vil eskalere, og derfor har den opfordret sine kunder til at flytte penge ud af aktier i konjunkturfølsomme virksomheder. Samtidig anbefales de at sikre valutapositioner for at opnå beskyttelse mod potentielle og pludselige udsving forårsaget af toldkrigen.

