Anonym budgiver køber buffet med Buffett for 21 mio. kroner

Muligheden for at få en helt personlig snak under fire øjne med en af verdens ikoniske investorer har fået en anonym giver til at trække 21 millioner kroner op af pengepungen.

Milliardæren Warren Buffett udbyder hvert år en privat frokostaftale med sig selv til højstbydende for at rejse penge til den velgørende fond Glide Foundation, som støtter arbejdet med fattige, hjemløse og dem, der kæmper mod misbrug, i San Francisco.

Årets bud på 3,3 millioner dollars eller 21 millioner kroner er det tredjehøjeste, som det er lykkedes Warren Buffett at trække i land til hjælpen. I 2012 og 2016 blev der budt højere, skriver nyhedsbureauet Reuters. Rekorden fra 2016 var på 3,45 millioner dollars.

Seks bydere afleverede i løbet af den fem dage lange auktion i alt 136 bud på, hvad de ville give for eneaftalen med den 87-årige Warren Buffett, der står bag investeringsselskabet Berkshire Hathaway og blandt andet er storinvestor i Apple, Coca-Cola og Wells Fargo. Han er ifølge magasinet Forbes god for lige nu 82,6 milliarder dollars, hvilket gør ham til verdens tredjerigeste mand.

Gennem de 19 år har Warren Buffett rejst 29,6 millioner dollars til Glide Foundation, som han fik kontakt til gennem sin første kone, Susan, der døde i 2004.

Warren Buffett er klar til at drøfte alt, undtagen hvad han næste gang vil investere i, med køberen af frokostaftalen.