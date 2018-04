Analytikere: Optrappet toldstrid vil gøre ondt på Mærsk

Sådan lyder vurderingen fra flere aktieanalytikere, efter at Kina onsdag har varslet told på mere end 100 varer fra USA som et modsvar fra Trump-regeringen, der tirsdag annoncerede told på 1300 kinesiske varer.

- Mærsk har et vidtforgrenet netværk og har heldigvis indtjening på mange forskellige ruter, så at man taber noget volumen på ruterne mellem Kina og USA, vælter ikke læsset i sig selv.

- Men hvis det griber om sig og bremser den økonomiske vækst på globalt plan, så er Mærsk fanget i den cyklus, siger aktieanalytiker Morten Imsgard fra Sydbank.

Luk faktaboks Udvid faktaboks Overblik: Sådan har toldstriden udviklet sig * 1. marts: Præsident Donald Trump meddeler, at han vil indføre 25 procents importtold på stål og 10 procent på aluminium. * Trump begrunder beslutningen med hensynet til USA's nationale sikkerhed. * 8. marts: Trump underskriver beslutningen og lover at undtage Canada og Mexico fra tolden. * 19. marts: Trump meddeler, at han forbereder en pakke med told og afgifter på kinesiske varer for i alt 60 milliarder dollar. * 22. marts: USA's handelsrepræsentant, Robert Lighthizer, meddeler, at EU og seks lande foreløbig er undtaget fra tolden på stål og aluminium. * 23. marts: De nye toldsatser træder i kraft for alle lande, der ikke har fået undtagelser eller udsættelser. * 1. april: Kina svarer igen med at lægge told på 128 amerikanske varekategorier. * 3. april: USA præsenterer en liste på over 1300 produkter fra Kina, der vil blive pålagt en told på 25 procent. Listen dækker over alt fra våben over maskiner til medicin. Kilder: The Wall Street Journal, Ritzau.

Markedet er sårbart

Han peger på, at containerrederierne gennem mange år har haft vanskeligt ved at tjene penge, fordi der har været for mange skibe på havene.

- Vi er stadig i en situation med rigelig kapacitet, hvor der samtidig kommer mange nye skabe i søen, så man er virkelig afhængig af en stærk efterspørgsel. Hvis den begynder at løje af, så får man lynhurtigt en situation med massivt pres på fragtraterne, hvilket vil betyde betydelige tab for alle containerrederier, siger Morten Imsgard.

Hos Alm. Brand Bank vurderer aktieanalytiker Michael Friis Jørgensen også, at konflikten skal udvikle sig yderligere - for eksempel ved at EU-landene bliver inddraget - hvis det for alvor skal ramme Mærsk.

Han nævner, at den amerikanske told primært er rettet mod industrivirksomheder - herunder blandt andet kabler og delkomponenter til vindmøller.

- Mange af de varegrupper, som USA har på sin liste, skal sandsynligvis stadig importeres, fordi det er svært at forestille sig, at der bliver opbygget nye industrier, siger Michael Friis Jørgensen.

- Så der vil stadig blive flyttet varer, men det er mere spørgsmålet om hvor fra og på hvilke ruter, siger han.

Morten Imsgard fra Sydbank vurderer, at Mærsk og konkurrenterne umuligt kan undvige toldstriden, hvis den udvikler sig yderligere.

- Containerindustrien bliver fanget som gidsel i en sådan handelskrig, og det er stort set umuligt at lægge sig i læ nogle steder, hvis det eskalerer, siger Morten Imsgard.

Mærsk følger situationen tæt

Mærsk vil ikke udtale sig om de specifikke konsekvenser af den optrappede strid, men holder skarpt øje med situationen. Rederiet Maersk Line har over 600 containerskibe, der sejler fragt verden over.

- At flytte sig væk fra et åbent, regelbaseret system for verdenshandlen vil have negative effekter for den økonomiske aktivitet i industrier og lande, der er afhængige af verdenshandel.

- Vi advarer imod alle udviklinger i den retning og opfordrer politiske beslutningstagere til at træffe fornuftige beslutninger, skriver Maersk Line i en skriftlig kommentar.

Ifølge Mærsk står fragt over Stillehavet for 16 pct. af klodens containerfragt.

- Tiltag, der restringerer verdenshandlen, vil mindske handelsvolumenerne, skriver Maersk Line.

Mærsk B-aktien falder med 1,5 pct. onsdag middag til 9158 kr. I år er aktien samlet faldet med 15,5 pct.

