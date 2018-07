Amerikanske flyselskaber fjerner referencer til Taiwan efter kinesisk pres

De amerikanske flyselskaber er begyndt at fjerne Taiwan som selvstændig stat fra hjemmesiderne. Det sker af frygt for sanktioner fra Kina.

Det skriver flere medier - og helt konkret har American Airlines nu valgt at fjerne Taiwan fra sin hjemmeside, mens Delta Airlines og United Airlines ventes at følge efter. Det skriver The Guardian.

Ifølge avisen har luftfartsselskabet nu kun lufthavnskoden og navn for Taiwans hovedstad, Taipei, på hjemmesiden og refererer ikke længere til Taiwan som selvstændig stat.

Det sker, efter at Kina har sat en deadline til onsdag for ændringerne - og efter at landet i sidste måned afviste en amerikansk forespørgsel om en diskussion om sagen, hvilket pustede endnu mere til den allerede eksisterende handelskrig mellem de to lande.

»Som andre luftfartsselskaber har American implementeret ændringerne for at imødekomme Kinas henvendelse. Luftfart en en global forretning, og vi overholder reglerne i i de lande, som vi opererer i,« siger Shannon Gilson, talsmand for American Airlines, i en meddelelse.

Det har ikke været muligt for avisen at få en kommentar fra de amerikanske myndigheder om sagen. Men ifølge Bloomberg News har Trump administrationen tidligere opfordret luftfartsselskaberne til at modstå presset fra kineserne.

Og en talsmand fra den amerikanske ambassade i Beijing har - ifølge Bloomberg - sagt, at man i kraftige vendinger har opfordret Kina til at stoppe med at presse private selskaber til at undlade visse ord af politisk oprindelse.

Hawaiian Airlines har allerede ændret sin hjemmeside, mens Taiwan fortsat optræder på hjemmesiderne hos United og Delta Airlines.

Adskillige ikke-amerikanske luftfartsselskaber som Air Canada, Lufthansa, British Airways og Qantas har allerede ændret hjemmesiderne, efter den kinesiske civile luftfartsadministration sendte et brev til 36 flyselskaber tidligere i år, skriver The Guardian.

»I årenes løb har den amerikanske regering sagt, at dens politik over for Taiwan er konsistent, selv om den er tvetydig. Det er svært at sige, om ændringen hos flyselskaberne også kan ændre Washingtons stilling over for Taiwan,« siger David An, seniorforsker ved Global Taiwan Institute.

/ritzau/FINANS