Amerikanske banker advarer Storbritannien

Amerikanske banker opfordrer den britiske regering til at reducere skatten og lempe bureaukratiet, som ifølge bankerne kan føre til, at finansielle aktiver og arbejdspladser flygter fra Storbritannien efter brexit.

Det skriver Financial Times.

Direktører fra Wall Street har advaret britiske ministre om, at London vil miste sin konkurrencefordel imod New York, efter at den amerikanske præsident, Donald Trump, har skåret drastisk i de amerikanske selskabsskatter og presset på for løsere vedtægter.

»Konkurrencedygtighed er en vigtig dagsorden, og skattelettelser samt liberaliseringen i USA har sat det fast på radaren,« siger Stephen Jones, der er administrerende direktør for UK Finance, til Financial Times.

Philip Hammond, der er en britisk konservativ politiker, sagde i sidste uge, at han håbede, at en stigning i Storbritanniens finansielle virksomheders aktiviteter i nye markeder ville opveje for tab i aktiviteter i resten af EU efter brexit.

Konsulentvirksomheden Oliver Wyman fandt i 2015 frem til, at knap halvdelen af omsætningen i den finansielle service industri var opnået fra britiske klienter, cirka en femtedel fra EU-relateret forretning og næsten en tredjedel relateret til resten af verden.

Bankerne har dog advaret imod, at hvis Storbritannien ikke bliver mere konkurrencedygtig, kan landet risikere at miste sin handel med resten af verdenen.

Flere store banker inklusive JPMorgan Chase, Citigroup og Goldman Sachs har lavet dybdegående undersøgelser om den relative skattekonkurrence i landene, hvor virksomhederne opererer.

UK Finance sammenligner også Storbritanniens tiltrækning som et finansielt midtpunkt i forhold til andre lande, og selskabet planlægger også at udgive resultaterne senere i år.

/ritzau/FINANS