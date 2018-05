Amerikansk jobrapport for april skuffer

Det går godt i amerikansk økonomi. Næsten for godt, hvis man skal tro de seneste amerikanske jobtal, som blev offentliggjort fredag eftermiddag dansk tid.

Arbejdsløsheden faldt fra 4,1 pct. i februar til 3,9 pct. i marts, og er dermed tæt på at være det laveste i 17 et halvt år, skriver Reuters.

En del af forklaringen er, at forholdsvis mange ledige amerikanere forlod arbejdsmarkedet i april.

Samtidig blev der skabt 164.000 nye job uden for landbruget, hvilket er noget mindre end det, økonomerne ifølge et estimat indsamlet af Bloomberg News havde forventet. Økonomernes bud lød på 193.000 personer. Jobskabelsen i det private erhvervsliv er dermed den laveste i seks måneder, efter at den toppede med 324.000 i februar i år.

Ifølge Reuters er forklaringen på den moderate jobvækst, at det amerikanske arbejdsmarked har nået fuld beskæftigelse. Reuters refererer blandt andet til, at der har været meldinger om, at især amerikanske bygge og produktionsvirksomheder kæmper for at finde kvalificeret arbejdskraft.

Trods tæt ved fuld beskæftigelse gik lønudviklingen nærmest i stå i april i år. Ifølge jobtallene, som bliver offentligjort at det amerikanske Beskæftigelsesministerium, Labor Department, steg den gennemsnitlige timeløn med 0,1 pct. fra marts til april. På årsbasis voksede timelønnen dog 2,6 pct. Den gennemsnitlige arbejdsuge i USA ligger uændret på 34,5 timer.

Den svage lønudvikling burde være godt nyt for de økonomer, der er bekymrede for udviklingen i den amerikanske inflation. Inflationer lå på 1,9 pct. i april i marts i år sammenlignet med året før. April-inflationen er endnu ikke offentliggjort.

Selvom jobskabelsen ikke var så stor som ventet, hæfter de fleste danske økonomer sig ved, at det faktisk går godt i USA - også selvom der er skudt gang i en handelskrig fra politisk hold.

»Truslen om en international handelskrig er fortsat overhængende. Men selve den økonomiske grundform i USA er ganske udmærket. En jobvækst på 164.000 nye job i april må siges at være tilfredsstillende og er vel nogenlunde som forventet. At jobskabelsen er tilbage på sporet efter en skuffelse i marts, må siges at være en appelsin i turbanen til præsident Trump,« skriver Dansk Byggeris cheføkonom, Bo Sandberg i en kommentar.

»Opsvinget i USA lever i bedste velgående. Faktisk er den største økonomiske risiko i midtvejsvalgåret 2018, at amerikansk økonomi overopheder som følge af begyndende arbejdskraftmangel og ufinansierede skattelettelser,« tilføjer Bo Sandberg.

Sydbanks cheføkonom Jacob Graven hæfter sig især ved den rekordlave arbejdsløshed på 3,9 pct. Den har ikke været lavere siden 2000, og før da har ledigheden ikke været nede på under fire pct. siden 1970.

»Den lave arbejdsløshed betyder, at Trumps skattelettelser og øgede offentlige investeringer rammer på et dårligt tidspunkt. Risikoen er, at mangel på arbejdskraft udløser kraftige løn- og prisstigninger, så Fed bliver tvunget til at hæve renten markant. Dermed kan opsvinget blive kvalt,« skriver Jacob Graven.