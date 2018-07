Amerikansk industrikoncern vokser men går tilbage i vindforretning

Den amerikanske industrikoncern General Electric, der blandt andet konkurrerer med Vestas inden for salget af vindmøller, har haft et positivt andet kvartal med bedre end ventede resultater for den samlede forretning.

Omsætningen endte i andet kvartal på 30,1 mia. dollar mod analytikernes forventning på 29,38 mia. dollar, skriver Bloomberg News. Også for indtjeningen endte kvartalet til den positive side med et justeret overskud per aktie på 0,19 dollar mod ventet 0,18 dollar.

VINDFORRETNING BAKKER

For General Electrics vindforretning, som er den, der konkurrerer med danske Vestas, blev der i andet kvartal noteret et fald i ordreindgangen på 15 pct. til 1,7 mia. dollar.

Tilbagegangen var ifølge General Electric primært drevet af timingen, idet ordreindgangen i første halvår 2018 var stort set på linje med første halvår 2017. Det viser sig således, at ordreindtaget i første halvår 2018 udgjorde 4,2 mia. dollar, hvilket var ganske tæt på samme niveau som i samme periode sidste år.

- På trods af nedgangen i vindmølleordrer i andet kvartal fortsatte den stærke globale efterspørgsel efter onshore-vind med en ordrebog, som er vokset 32 pct. sammenlignet med den tilsvarende periode året før, skriver General Electric i regnskabet.

I kvartalet blev vindforretningens indtjening sendt ned med 48 pct. til 82 mio. dollar.

For hele forretningen ser General Electric stadig et justeret overskud per aktie på 1,00-1,07 dollar i 2018, hvor analytikerne op til regnskabet ventede 0,95 dollar.

/ritzau/FINANS