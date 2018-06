Aftale mellem Trump og Kim kan sende Kinas handel mod skyerne

I den kinesiske grænseby Hunchun beskæftiger tekstilfabrikkerne gladeligt nordkoreanere i massevis, da de anses for dygtige og pålidelige arbejdere. Levende krabber fra Nordkorea tumler rundt i enorme tanke på fiskemarkedet, og diskrete kurerer lover i løbet af få timer at levere tusindvis af kroner i kinesisk valuta til nordkoreanere på den anden side grænsen.

Faktisk er kinesiske forretningsfolk hele vejen langs den 1.400 kilometer lange grænse i fuld gang med at importere og eksportere ting som kinesiske gadelamper og eksotiske nordkoreanske svampe.

Efter alle solemærker at dømme har Kina i hvert fald officielt indført de internationale sanktioner, som er blevet pålagt Nordkorea for at bremse landets atomprogram. Men langs grænsen er der tydelige tegn på landets økonomiske afhængighed af Kina i den skyggeøkonomi af private vekselerer, sæsonarbejdere og fiffige handelsfolk, som har trivedes på trods af sanktionerne.

Og med USAs præsident Trumps møde med Nordkoreas Kim Jong-un tilbage på sporet stiger forventningerne til de muligheder, som måtte åbenbare sig, hvis sanktionerne lettes.

Hvis tirsdagens møde i Singapore skulle munde ud i en aftale, står Kina parat til at øge sin indflydelse på Nordkoreas lille og forkrøblede økonomi, hvor de første spæde tegn på en spirende markedsøkonomi også styrker den kinesiske indflydelse.

Donald Trump syntes da også at have accepteret Kinas førende rolle i spørgsmålet. Da han sidste fredag havde besøg af Kims tidligere spionchef og nuværende postbud, sagde Trump på et pressemøde, at han ville overlade det til Kina og Sydkorea at hjælpe det forarmede Nordkorea med at komme på benene.

»Det er deres område, det er ikke vores område,« sagde Trump og så dermed bort fra, at der har været amerikanske soldater på halvøen i årtier.

Artiklen fortsætter under billedet Nordkoreanske kjoler hængt op nær grænsen ved Hunchun. Foto : Greg Baker/AFP

En første tøvende åbning

Meget af samhandlen skyldes efterspørgsel fra en fremvoksende nordkoreansk middelklasse, som ifølge de kinesiske handelsfolk meget vel kan udvikle sig til ivrige forbrugere, hvis sanktionerne rulles tilbage.

Forandringerne i Nordkorea skyldes i alt væsentligt den unge leder, Kim Jong-un. Han har fjernet den strikse kontrol i planøkonomien for at tillade små handelsvirksomheder, smugling og »grænsehandlere«, der rejser frem og tilbage mellem Kina og Nordkorea, lyder det fra kinesiske økonomer. I sin nytårstale i januar sagde Kim, at da landet nu havde udviklet et atomarsenal, ville han rette sin opmærksomhed mod en forbedring af folkets levevilkår.

Nordkorea er nu et land, hvor du kan leve et relativt normalt liv sammenlignet med 1990erne. Økonomen Byung Yeon-kim DEL CITAT

Inde i Nordkorea er de markeder, Kim har tilladt fremvæksten af, blevet en væsentlig del af hverdagen, og de har bidraget til, at mange mennesker har fået en højere levestandard, siger økonomen Byung Yeon-kim, der for nylig har skrevet en bog om Nordkoreas økonomi.

Og hvor denne vækst har øget støtten til Kim-familiens dynasti, er den nordkoreanske ledelse kun alt for bevidst om, at der også er tale om et tveægget sværd, siger Byung. Har man først begivet sig ned ad vejen mod økonomisk udvikling, må Nordkorea nødvendigvis fortsætte og finde nye måder at ekspandere og udvikle en national økonomi, der stadig kun er på 125 milliarder kroner om året – omtrent halvdelen af det økonomiske output fra Sydkoreas sjettestørste by, Gwangju.

Beijing insisterer på kinesisk hovedrolle

»Nordkorea er nu et land, hvor du kan leve et relativt normalt liv sammenlignet med 1990erne,« siger økonomen. »Penge er blevet meget vigtigere. Folk i landet siger, at hvis de kan få fat i penge, er der ingen grund til at flygte til Sydkorea.«

Middelklassens støtte er af afgørende betydning for den nordkoreanske leder, og indtil videre ser han ud til at have sikret sig den. Det gælder ikke kun i hovedstaden Pyongyang, men også i mindre byer mod nord, siger den russiske ekspert Andrej Lankov, der har boet i Nordkorea.

»Kim Jong-un er populær,« siger Lankov. »Alle støtter ham.«

Kineserne er optaget af at reparere den lidt flossede alliance med Nordkorea, og Beijing er fast besluttet på at spille en afgørende rolle – ved siden af Sydkorea – i enhver økonomisk udvikling i Nordkorea.

Meget sigende har Air China netop oplyst, at man vil genoptage de regelmæssige flyvninger mellem Beijing og Pyongyang. Linjen blev ellers nedlagt i november sidste år på grund af manglende trafik.

Til al overflødighed modtog Kinas Xi Jinping i sidste måned en delegation af nordkoreanske borgmestre og guvernører – en meget usædvanlig gestus fra en magtfuld kinesisk præsident.

Oversættelse: Lars Rosenkvist