Afdrag på gælden koster USA mere end hele landets militær

Den amerikanske regering kan snart komme til at betale mere i renter af statsgælden, end den bruger på militæret, sundhedsprogrammet Medicaid eller de samlede føderale ordninger på børneområdet.

De stigende omkostninger til servicering af gælden skyldes et behov for at finansiere et hastigt voksende budgetunderskud, som er blevet forværret af skattesænkninger, kombineret med stigende renter, der gør gælden dyrere.

Når der kommer færre penge ind i kassen, mens flere er øremærket til renter, vil politikerne finde det stadig sværere at håndtere de løbende behov for eksempelvis at vedligeholde veje og broer.

I løbet af et årti vil udgifterne til renter alene beløbe sig til mere end 900 milliarder dollars årligt (5.700 milliarder kroner, red.), og dermed lægge god luft ned til udgifterne til en lang række føderale programmer. Det er allerede den hurtigst voksende udgift på statsbudgettet, og udskrivningen til renter vil ramme de 390 milliarder dollars allerede næste år - det er næsten 50 procent mere end i 2017, viser tal fra Kongressens Budgetkontor.

»Det er i allerhøjeste grad noget, man bør bekymre sig for,« siger Eugene Steuerle fra Urban-Brookings Tax Policy Center i Washington. »Alt andet bliver klemt på budgettet.«

Emnet er simpelthen forsvundet. Det er som et kollektivt hukommelsestab. Senator Mark Warner (D) fra Virginia. DEL CITAT

Langsomt stigende rentesatser ville i sig selv have gjort det dyrere at låne, selv uden yderligere gældsætning. Men sidste års skattelettelser har skabt et endnu dybere hul, så underskuddet øges hurtigere end forventet. Den budgetlov, som blev vedtaget tilbage i februar, øgede de føderale udgifter med 300 milliarder dollars over to år, og det vil igen øge presset på statskassen.

Underskuddet ventes at nå op i omegnen af en billion dollars næste år - altså et éttal med tolv nuller. Det er første gang siden 2012, at underskuddet bliver så stort, og dengang kæmpede økonomien stadig med at komme på fode igen efter finanskrisen. Og dengang var rentesatsen tæt på nul.

Fra den keynesianske værktøjskasse

Men betalingerne til servicering af statsgælden ventes altså at tredobles inden for det næste årti, forudser Kongressens Budgetkontor. Alligevel ser man, at selv de traditionelle kritikere af det store hul i statskassen tier stille. Faktisk har de tilmed stillet forslag i Kongressen, som vil øge underskuddet. Republikanerne i Repræsentanternes Hus stillede for eksempel tidligere på måneden forslag om at gøre skattelettelserne permanente.

»Emnet er simpelthen forsvundet,« siger den demokratiske senator Mark Warner fra Virginia. »Det er som et kollektivt hukommelsestab.«

Denne kombination udgør en rejse ind i ukendt, finanspolitisk territorium, siger økonomer.

Tidligere var det sådan, at regeringer lånte penge, når det var krisetider, og balancerede budgettet, når væksten satte ind. Denne såkaldt kontracykliske politik har været en fast del af den keynesianske værktøjskasse lige siden Den Store Depression i 1930erne.

Men nu stiger underskuddet i rekordfart, samtidig med at økonomien stortrives, så underskuddet løber så at sige med konjunkturen og bliver procyklisk. Risikoen er, at regeringen vil have et mindre råderum, hvis eller når økonomien igen sænker hastigheden.

Oversættelse: Lars Rosenkvist