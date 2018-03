52-timers arbejdsuge. Og det er endda efter arbejdstimerne er blevet skåret ned

Millioner af sydkoreanere er ved at arbejde sig ihjel. Det er i hvert fald bekymringen blandt sydkoreanske politikere, der derfor vil skære kraftigt på arbejdsugen for arbejderne i det asiatiske land.

Mens danske arbejdere kan nøjes med at gå på arbejde 37 timer om ugen, så er situationen en helt anden i en række lande.

Det gælder ikke mindst i Sydkorea, hvor arbejdsugen hidtil har været hele 68 timer, skriver Guardian. Det skal der nu laves om på.

For Sydkoreas præsident har netop meddelt, at arbejdsugen skal sænkes til 52 timer om ugen - et tiltag der har en række grunde.

Sydkorea kæmper nemlig bl.a. med lav produktivitet, en særdeles lav fødselsrate og med mange stressrelaterede selvmord. Eksperter tilskriver den lange arbejdsuge som hovedårsagen, skriver Guardian.

Nogle eksperter kalder sydkoreanerne en flok 'arbejdsafhængige', en afhængighed der voksede frem i løbet af det økonomiske boom i landet i 1980'erne, hvor industrien voksede hurtigt og hvor levestandarden gik op med hastige skridt.

Bagsiden af den udvikling var bl.a., at antallet af fødsler siden er faldet dramatisk og faktisk truer landet fremtid, mener præsidenten.

Han er derfor ved at lave en række arbejdsmarkedsreformer, som også tidligere har ført til store lønforhøjelser og altså nu en kraftig reduktion i antallet af timer, som sydkoreanerne skal arbejde.

Det er ved at være længe siden, at antallet af arbejdstimer for alvor har været et diskussionsemne på det danske arbejdsmarked.

Enkelte politikere, ikke mindst fra Enhedslisten, suppleret af ønsker fra fagforbund, har argument for indførelsen af en 30-timers arbejdsuge. Men det er foreløbigt blevet ved snakken.

Så vidt det er registreret, så har danskerne aldrig arbejdet ligeså meget som sydkoreanerne. Ikke engang i gamle dage.

For fakta er, at i 1900 var arbejdsugen på 60 timer for ansatte i jernindustrien. Nogle år senere blev den reduceret til 56 timer - og så gik det ellers ned ad, time for time over de næste godt 100 år.

De 37 timer, som danske arbejdere i dag skal arbejde om ugen, blev indført i 1990.