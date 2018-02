10-pundsedler for 18 milliarder kroner bliver snart værdiløse

Englænderne skal have fart på, hvis de vil nå at bruge deres 10-pundsedler med Charles Darwin på. Torsdag den 1. marts kan sedlerne nemlig ikke længere bruges som betalingsmiddel. Selvom der kun er 12 dage til deadline, skønner Storbritanniens Centralbank, at 27 procent af de snart forældede 10-pundsedler stadig er i omløb. Det skriver The Guardian.

Der er således tale om sedler til en samlet værdi på knap 2,2 milliarder pund, som svarer til en værdi på over 18 milliarder danske kroner, der mister deres købekraft torsdag i næste uge. I stedet skal englænderne gå over til en plastikversion af 10-pundsedlen med Jane Austen på.

Den nye 10-pundseddel har været i omløb siden midten af september sidste år.

Sværere at forfalske

Det er ikke første gang, at englænderne bliver introduceret for pundsedler i plastik. 5-pundsedlen har siden maj 2017 ikke kunne benyttes i butikker i England, medmindre den er lavet af plastik. De gamle 5-pundsedler af papir kan dog stadig benyttes i Skotland indtil 1. marts, hvor både den gamle 5-pund- og 10-pundseddel træder ud af kraft.

Grunden til, at Storbritannien vælger at udskifte deres pengesedler til plastik, er, at de i gennemsnit holder 2,5 gange længere end de gamle sedler, og derudover er de sværere at forfalske.

Ombytning

Har du selv en af de snart forældede 10-pundsedler liggende i skuffen, behøver du dog ikke hoppe på det første fly mod England. Storbritanniens Centralbank vil fortsat efter 1. marts veksle de forældede sedler til nye.

Centralbanken forventer dog ikke, at alle sedlerne vil blive ombyttet. Det skyldes, at sedlerne kan være ødelagte eller befinde sig i udlandet. Nogle vil også vælge at beholde de gamle sedler som minde. Man skal dog ikke regne med, at de gamle sedler vil stige i værdi.

Plastiksedlerne har mødt stor kritik fra veganere og flere religiøse grupper, da plastikket indeholder spor af dyrefedt i form af talg. Man overvejer derfor at erstatte talgen med kokosolie eller palmeolie, når 20-pundsedlerne i plastik skal sættes i produktion i 2020.