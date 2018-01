Tryg konkurrerer med sig selv med sats på nyt selskab

Forsikringskæmpen Tryg satser på et nyt mobilt forsikringsselskab, Undo, der skal sælge forsikringer via en app til priser, der er markant lavere end Trygs egne.

Det skriver Dagbladet Børsen.

Ifølge Trygs koncerndirektør Lars Bonde, handler investeringen i Undo om »kannibalisere sig selv, inden andre gør det«. Med en indsprøjtning på i alt 25 mio. kommer Tryg til at eje 50 pct. af det app-baserede forsikringsselskab.

Undo skal særligt hjælpe Tryg med at nå ud til kunder mellem 21 og 24 år. Ifølge tal fra Forsikring og Pension har 19 pct. af denne aldersgruppe ikke en indboforsikring.

»Det giver en mulighed for at få fat i et marked, hvor vi ikke er de stærkeste i dag. Selvfølgelig vil der være kunder, som vi kunne have fået ind i Tryg, men som nu kommer til at være en del af det nye selskab. Men det er en del af det,« siger Lars Bonde til Dagbladet Børsen.

Med det nye sats håber Tryg at få nye 50.000 kunder i løbet af de næste tre år. Det skal ske igennem et fokus på et brugervenligt og let tilgængeligt forsikringssystem.

»Vores generation er dejligt forvænt med hurtige og intuitive brugeroplevelser på stort set alt, men lige nu halter det efter på forsikring. Vi vil gøre forsikring lige så nemt som at bruge Netflix,« siger Sophie Bohr Grønbæk, administrerende direktør i Undo.

