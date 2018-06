Ugens op- og nedture i dansk erhvervsliv

Ugens opture:

Artiklen fortsætter under billedet Lars Rebien, kommende formand for Novo Nordisk Fonden Foto : Ida Marie Odgaard

Nu skal andre også nyde godt af Novos milliarder

Mens Gossip-seniorchefredaktør Hansen fortsætter sin ferierundtur på Europas celebre feriesteder og formentlig lader kronerne rulle, så er han ikke alene om at kaste penge i 'grams'.

Tag bare Novo Nordisks mangeårige topchef, Lars Rebien Sørensen. Han bliver om kort tid formand for den stenrige Novo Nordisk-fond, og der bliver nok af penge at dele ud, står det klart.

Nu fortæller Lars Rebien, at fonden vil dele milliarder ud og gøre det bredt. Øvelsen bliver simpelthen, at pengene skal ud at arbejde på steder, hvor de hjæper samfundet med at finde løsninger – uden at fonden dog overtager statens opgave med at finansiere forskningen.

Det er et godt eksempel på, hvor vigtig fondene er for Danmark og dansk økonomi. En ting er, at fondskonstruktionen sikrer solide fundamenter under en række af vores største virksomheder, noget andet er, at konstruktionen gør, at afkastene skal gå til gode formål. Det arbejde står Rebien nu i spidsen for, og der bliver godt med midler at arbejde med.

Artiklen fortsætter under billedet CEO André Rogaczewski Netcompany Foto : Sofie Mathiassen

Mr. mangepenge udtales nu André Rogaczewski

Solen skinner. Rosévinen er formentlig kølig, og mon ikke festen bliver god og lang, hvis ellers børsdebutanten Netcompany inviterer medarbejderne til fredagsbar.

For sikken en entré på Københavns Fondsbørs for det dugfriske børsselskab og topchef og storaktionær André Rogaczewski.

Efter en time var aktien steget med hele 25 pct., og selv om aktien justerede sig, var det en formidabel åbningsdag for Netcompany og topchef Rogaczewski.

Det er ikke ofte, at vi ser nye børsselskaber i Danmark og slet ikke i denne kaliber. Men Netcompany har vist sig som et fantastisk vækstselskab – og de har ansat nye medarbejdere i bundter.

Det har været imponerende, og det er der grund til at fejre, selv om hypen omkring selskabet er til at tage at føle på. Det spændende bliver nemlig, om man kan holde de sidste års massive vækst oppe. Det bliver en udfordring – men en udfordring vi kan tage fat på i næste uge. For nu skal der jo nok festes i Netcompany.

Artiklen fortsætter under billedet Ceo Lars Tandrup, Royal Copenhagen Foto : Niels Ahlmann Olesen

Danskerne må købe større skabe til deres porcelæn

Der var engang, hvor skabene i mit hjem bugnede med porcelæn fra Royal Copenhagen. Det er en saga blot – nu har porcelænet fået nyt hjem.

På den måde er jeg åbenbart noget af en enegænger, i hvert fald hvis man ser på det netop offentliggjorte regnskab fra Royal Copenhagen.

For selskabet, der nu er finskejet, kom ud af 2017 med et brudsikkert plus på hele 216 mio. kr. – en fordobling fra året før. Det er resultatet af en stor hestekur og må lune for den danske topchef, Lars Tandrup.

Det er fantastiske tal og viser, at danskerne – og en del andre folkeslag – forsætter med at hamstre porcelæn som vilde, og at Royal Copenhagen forstår at forny sine stel og udstyr på den helt rigtige måde.

Selv om Royal Copenhagen ikke længere er dansk, så smører det den danske folkesjæl, at det går det kendte mærke så godt. Det står i modstrid med den tidligere søster, Georg Jensen, der kæmper med at få god økonomi ud af den gamle sølvsmedje.

Ugens nedture:

Artiklen fortsætter under billedet Anders Götzsche. (Foto: Søren Bidstrup/Scanpix 2015) Foto : Søren Bidstrup

Vi har ikke gjort noget forkert, men betaler millioner

Hm ... Aner man en omgang varm luft og corporate tågesnak?

Det er lidt fornemmelsen, vi her på gossipredaktionen sidder tilbage med, efter at have læst om Lundbecks ja til et forlig med de amerikanske myndigheder.

For selv om Lundbeck-topchef Anders Götzsche bedyrer, at man ikke har gjort noget forkert, så har Lundbeck indvilliget i at lægge 336 millioner kroner i det amerikanske justitsminsteriums pengekasse. De mange penge lægges for at slippe fri af en truende retssag, fordi Lundbeck ifølge de amerikanske myndigheder har haft forkerte relationer til patientstøtteorganisationer.

Hvad det betyder, ved vi ikke. Og Lundbecks topchef gentager – igen og igen – at man ikke har gjort noget forkert og ikke indrømmer noget som helst.

Det er alligevel noget at lægge 336 millioner kr. på bordet for at få fred, når man altså samtidig bedyrer sin uskyld. På gossipredaktionen overvejer vi at overtage den amerikanske metode og true med et tilsvarende sagsanlæg mod Lundbeck. Det kunne jo være, at det lykkedes.

Artiklen fortsætter under billedet Akbar al-Baker. Foto: AFP Foto : STRINGER

Dette job skal der en mand til at klare

Det er et af de største og mest omdiskuterede emner i internationalt erhvervsliv: kvinder. Eller manglen på samme. Ikke mindst i toppen af virksomhederne – både som topchefer og i bestyrelser.

Nu har en af international luftfarts mest indflydelsesrige personer givet os svaret på, hvorfor der kommer så få kvinder op i toppen af erhvervslivet. Ikke mindst i den ellers boomende flybranche.

Årsagen er enkel for CEOen i Qatar Airways. For ifølge Akbar Al Baker er det kun mænd, der kan bestride den slags stillinger.

Akbar afleverede budskabet forleden, da han på en pressekonference skulle forklare, hvorfor så få kvinder kommer til tops. Hans svar var, at det er naturligt, at det er mænd, der får topposterne, fordi det er så udfordrende at bestride de job.

Nu padler Akbar Al Baker baglæns. Men sagt er sagt. Og det udstiller de udfordringer, kvinder står over for. Måske ikke mindst i mandsdominerede samfund som Qatar.

Artiklen fortsætter under billedet Jeanette Aaen er adm. direktør for Illum. Foto : Niels Ahlmann Olesen

Først den ene vej, så den anden vej

Man kender det godt. Når beslutningen, man traf, måske ikke var den helt rigtige. Så drejer man lidt omkring sig selv. Overvejer, hvordan man kan omgøre beslutningen, og nogle vil også overveje, hvordan man omgør beslutningen uden at tabe ansigt.

Lidt den øvelse er direktøren for det københavnske stormagasin Illum, Jeanette Aaen, i gang med. For det er bare et par år siden, at Illum sendte dagligvarekæden Irma ud af kælderen under Illum. Nu skulle der andre mere eksklusive og spændende varer på hylderne end blå Irma-kaffe og maosko.

Efterfølgeren, et food market under navnet Eataly, var svært at blive klog på. Og kunderne kunne i hvert fald ikke finde rundt og valgte at udeblive. Så det lukkede på rekordtid, og nu vender Irma tilbage.

Så dét, der ikke virkede for to år siden, er nu det perfekte match, siger Jeanette Aaen. Tja, siger vi bare på gossipredaktionen – og nynner sangen »først den ene vej og så den anden vej, og tju og tju og skomagerdreng«.