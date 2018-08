Ugens op- og nedture i erhvervslivet

Ugens vindere

I god ro og orden

Artiklen fortsætter under billedet Mr. Rødovre Centrum, Jesper Andreasen, i centeret, som blev startet af hans farfar. Foto : Anne Bæk

Tænk bare. En familie der – i hvert fald udadtil – kan enes. Det er ikke ofte, det ses, og da slet ikke når der er millioner og milliarder involveret.

For når vi ser på dansk erhvervshistorie, så er den fyldt med familieejede virksomheder, hvor stifterne skabte store successer, og hvor de næste generationer endte med at hade hinanden og strides indædt om magt og millionerne.

Nu skal Rødovre Centrum, altså storcentret i Rødovre, sælges. Årsagen er, at fjerde generation af ejerfamilierne ikke er klar til eller ønsker at overtage ansvaret, og så har familierne besluttet, at det er bedre at sælge i god ro og orden – inden eventuelle stridigheder risikerer at bryde ud.

Den nuværende leder af virksomheden er Jesper Andreasen. Han står i spidsen for et storcenter, som vokser og vokser, og hvor forretningen går forrygende. Så det må have været en svær beslutning at sælge noget, som morfaderen skabte. Men tanken er hellere at gøre det nu end at risikere problemer senere.

At centret så kan indbringe milliarder – måske over fire milliarder kroner – gør nok kun beslutningen lidt nemmere at sluge.

Hvad kan DF-formanden ønske sig mere

Artiklen fortsætter under billedet Dansk Folkepartis partiformand, Kristian Thulesen Dahl, og Peter Skaarup holder pressemøde efter partiets sommergruppemøde på Hotel Comwell i Sønderborg, onsdag den 8. august 2018. (Foto: Henning Bagger/Ritzau Scanpix) Foto : Henning Bagger

Det bliver en svær finanslovsforhandling, som DF-formand Kristian Thulesen Dahl snart skal i gang med.

For hvad gør man, når alle ønsker på ønskesedlen nærmest er opfyldt – allerede inden forhandlingerne begynder?

Det må være en slags konklusion, efter at finansminister Kristian Jensen i denne uge fremlagde regeringens finanslovsudspil.

For udspillet var en bred og farverig palette af noget, der kan ligne gaver, som Kristian Thulesen Dahl havde ønsket sig. Vigtigste – set med DF-briller – er, at det ikke indeholder løfter om skattelettelser, men tværtimod skruer op for det offentlige forbrug på en række områder, som DF ønsker sig.

Læg dertil, at finansministeren har et yderligere råderum i økonomien reserveret, så man under forhandlingerne kan give endnu flere indrømmelser til DF. Det er således sandsynligt, at de ældre kan glæde sig til nye tiltag, hvis ellers DF får gennemført sine ønsker.

Så mon ikke DF er tilfreds – allerede nu – mens bl.a. virksomhederne ville have ønsket sig skattelettelser i stedet.

Tivoli over hele byen

Artiklen fortsætter under billedet Portræt af Lars Liebst, adm. direktør for Tivoli, fra pressemødet angående åbningen af Tivoli Food Hall den 10. november 2017. Foto : Mads Joakim Rimer Rasmussen

Det er ikke mange dage siden, Tivoli kunne fejre 175-års fødselsdag. Der var et virvar af aktiviteter – med et fyrværkeri til at gå i seng på.

På mange måder var det også kulminationen på en række år, hvor direktør Lars Liebst har været med til at forvandle haven.

Engang var det en sommerforteelse, og det kneb med at få god økonomi i den. Nu er der efterhånden åbent mange dage om året, og samtidig har massive investeringer i bl.a. et nyt food court revitaliseret haven, fordi den er åben hele året. Det er en del af en dyr strategisk satsning, og det giver jo mening, at det store område vækkes til live hele året.

Det er med til at sikre tiltrængt indtjening, og det samme vil det seneste initiativ gøre. For Tivoli rykker over Vesterbrogade og indtager en del af landbrugets hus, Axelborg. Her skal man drive restauranter og selskabslokaler, og man rykker endda Tivoli-administrationen ind, så de nuværende kontorlokaler i det gamle Tivoli-slot kan bruges til mere indbringende forretninger.

Ugens tabere

ATP-chefen med stuurt, stuurt nummer.

Artiklen fortsætter under billedet ATP holder pressemøde, hvor Christian Hyldahl, direktør for ATP, præsenterer ATPs årsregnskab for 1. halvår 2018 onsdag den 29. august 2018. Foto : Mads Claus Rasmussen/Ritzau Scanpix

ATP-chefen Christian Hyldahl forsøger at ride på to heste. Samtidigt. Forhåbentlig uden at revne bukserne.

Vores allesammens pensionsfond i Hillerød har løbende hen over året købt op i Danske Bank-aktien, som kursmæssigt har været presset i bund. Det giver mening – ud fra et investeringssynspunkt.

Samtidig er ATP-chefen dog ude med den stor krabask med slag over rygstykkerne til Danske Bank-ledelsen ved bestyrelse og direktion for hvidvaskskandalen i den estiske filial. Det giver mening – ud fra et etisk synspunkt.

Hyldahl håber, at et ansvar kan placeres, når bankens egen undersøgelse kommer om nogle uger, så der kan komme klarhed. Omvendt skal han håbe, at denne rapport ikke bliver så grum, at det kommer til at koste på aktiekursen.

ATP-chefen skal balancere denne hvidvasksag på en knivsæg, nemlig at skælde ud – uden at skælde for meget ud.

Kristian Jensen, nu som trædukken Pinocchio

Artiklen fortsætter under billedet Finansminister Kristian Jensen (V) præsenterer i dag regeringens forslag til finanslov for 2019, torsdag d. 30. august 2018. Foto : Jonas Olufson

I et svagt øjeblik kunne man få den opfattelse, at finansminister Kristian Jensens finanslovsudspil 2019 er skrevet med ført hånd. Hvem ejermanden til denne hånd kan være, må de politiske kommentatorer finde frem til.

Set med gossip-briller er det en finanslov klinisk renset for initiativer til at gøre noget ved den nok største udfordring lige nu, nemlig udsigten til mangel på arbejdskraft.

Ja, økonomien buldrer af sted, det går godt Danmark, men gossipperne har lært, at det er i gode tider, man skal forberede sig på lidt mindre gode tider. Og de kan komme, hvis det erhvervsliv, der skal finansiere velfærden, løber tør for hænder, både danske hænder og hænder fra udlandet.

Så mindskes bidraget fra virksomhederne til de offentlige kasser i årene fremover.

Nuvel, finanslove er næppe velegnede til store forkromede reformer, men ligefrem slet ikke at forholde sig til arbejdskraftmangel, virker mildt sagt en anelse defensivt. Kunne du ikke have gjort det bare en smule bedre, Kristian Jensen?

Parken på hemmelig vækstjagt

Artiklen fortsætter under billedet Hvad vil Parken efter salget af Fitness.dk? Bestyrelsesformand i Parken Sport & Entertainment Bo Rygaard om strategi og fremtiden. Giver det overhovedet mening at have et konglomerat længere? Foto : Anne Bæk

Parken-formanden Bo Rygaard vil vækst. Det lyder fint, en virksomhed, der ikke vil vækst, er en hensygnende virksomhed.

Men øh, bom-bom-bom, hvor er det nu lige, den vækst skal komme fra? Rygaard fortæller i et interview i Berlingske Business, at dødvægten Fitness.dk nu er ude af bøgerne – med nogle gevaldige tab over de senere år – og at han og det børsnoterede Parken er klar til at trykke på vækstspeederen.

Tåget bliver det dog, når det kommer til konkrete udmeldinger. Foreløbig handler det om at skabe vækst ved partnerskaber. Parken er et mini-mini-konglomerat, dog uden synergier på tværs i Parken-virksomheden. Partnerskabstanken handler om at tilknytte forretninger, som kan få noget ud af Parkens brands – herunder ikke mindst fodboldklubben FCK og nationalstadion, Telia Parken.

Gossipperne kan ikke lade være med at tænke på, at Parken-stifteren, Flemming Østergaard, i sin tid netop også havde en tanke om at skabe forretninger ved at udnytte Parken-brandet – og i øvrigt dengang også sit eget stærke Don Ø-brand.