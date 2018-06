Ugens op- og nedture i dansk erhvervsliv

Ugens opture

Mærsks store svenske håb

Med en halvsvensker, alias Ane Mærsk Mc-Kinney Uggla, som familieoverhoved og den svensktalende søn, Robert Mærsk Uggla, som chef for pengekassen, kan man efterhånden tale om svenske tilstande i A.P. Møller - Mærsk.

Og fakta er, at det svenske aftryk nu bliver endnu tydeligere. For svenske Carolina Dybeck Happe sætter sig om et halvt års tid i stolen som CFO – altså finansdirektør – for A.P. Møller - Mærsk.

Carolina Dybeck Happe kommer til efter en lang karriere i toppen af svensk erhvervsliv, og Mærsk er hurtig til at fremhæve i en pressemeddelelse, at hun har dyb digital erfaring.

Netop dét, altså det digitale, er tidens mantra på Esplanaden. Uden for hovedkvarteret er det dog de færreste, der helt forstår, hvad det er, Mærsk skal. Men måske kan man håbe, at en erfaren svensker kan gøre noget ved det?

Uanset hvad, er det godt for selskabet med en ny finansdirektør. Det er en afgørende post, og vi kan håbe, at der bliver bedre fodslag i direktionen end med den tidligere direktørkonstellation.

Til lykke Brian. Så lykkedes det endeligt

På gossipredaktionen har vi det med at lægge øret mod vandrøret. Og en af de ting vi har hørt – længe faktisk – har været, at nu tidligere erhvervsminister Brian Mikkelsen i flere år har haft udlængsel.

Hvis vandrøret har talt sandt, så har han simpelthen i flere år ønsket at forlade politik og gå ind i erhvervslivet eller rettere sagt organisationslivet. Det er sket ved at lægge følere ud på flere job, uden at det dog hidtil har kastet det rigtige af sig.

Det har det så gjort nu. Og til lykke med det. For der er jo ikke tvivl om, at Brian Mikkelsen kan indholdet og det rigtige sprog, når det gælder om at agere som direktør i baglandet for Dansk Erhverv, som bliver hans ny ressortområde.

Brian Mikkelsen kommer nok næsten til at være mere på Christiansborg end tidligere. For hans opgave bliver jo at få dyrket gode rammevilkår. Det skal nok lykkes. Men det kræver stædigt arbejde og tilstedeværelse, og det kræver måske, at han bliver bedre til at tale i klart sprog – og høre på baglandet.

Vores nye mand i OECD

Man kan spørge, hvad en departementschef i Udenrigsministeriet gør i en Business-sektion? Men mere end Udenrigsministeriet, så er det Ulrik Vestergaards nye job, som gør ham højinteressant for Business.

For den nuværende departementschef skifter jo fra ministeriet til OECD, hvor han bliver ny vicegeneralsekretær. Og det er altså et job med global indflydelse. Og det er ikke ligefrem blevet mindre vigtigt i en Trump-tid, som den vi oplever nu.

Jeg stødte senest på Ulrik Vestergaard på sidste uges folkemøde. Han talte om forsvar og økonomi, og jeg skal hilse og sige, at jeg undervejs tænkte: »Hold da op, der er perspektiv i det, han siger.«

Og det er jo netop hans ry som departementschef. En mand med viden og dybde. Og en mand, som magthaverne kan læne sig op af –selv om han måske selv har haft mere magt, end han vil stå ved. Så der er ikke tvivl om, at det er godt for OECD og godt for Danmark at have en mand i økonomiens centrum, som OECD jo er.

Ugens nedture

​Toft tabte kampen om Mærsk-skat

Gentofte-borgerne må se i vejviseren efter den skat fra Mærsk Mc-Kinney Møllers dødsbo på 1,5 mia. kr., som kommunen ellers var berettiget til. I stedet ryger pengene i den store forslugne statskasse.

En bet for borgmester Hans Toft, der ellers igennem nogle år har truet med bål og brand – og det der var værre – for at få sin retmæssige halvanden milliard hjem til sine bysbørn.

Det er helt igennem en grotesk sag, som ikke hører hjemme i en moderne velfærdsstat. I korthed misser Gentofte-borgerne Mærsk-skatten, fordi der er sat en tilfældig dato ind i lovgivningen for, hvornår dødsboskat tilfalder staten, og hvornår det tilfalder de respektive kommuner.

Toft & Co. har af sine advokater fået den nedslående besked, at en retssag mod staten ikke vil kan vindes, og derfor falder nu alle paraderne fra Gentofte. I et svagt øjeblik kunne man få den tanke, at embedsmændene i kommunen også selv kunne have været en smule mere agtpågivende omkring denne deadline, selv om disse tidsfrister ikke giver megen mening.

Klar besked til Klarskov; tak for denne gang

Bang sagde det, og så var den dør smækket i. For næsen af Dansk Erhvervs mangeårige direktør, 58-årige Jens Klarskov. Overraskende – i hvert fald for den store offentlighed - lempes Klarskov ud efter den berømte »gensidige aftale«-klassiker. Pyha, det kan dække over mange ting.

Det viser sig, at formanden, bom-bom-bom, hvem er det nu, det er, Jens Mathiesen fra Scandic hotellerne, har været på udkig efter en ny CEO til brancheforeningen i mange, mange måneder. Noget med ny strategi og ny struktur. Det har næppe været hyggeligt i toppen af Dansk Erhverv i disse mange måneder.

Set udefra synes Klarskov ellers at være lykkedes med en del i Dansk Erhverv, der i dag er en vægtig konkurrent til storebroder på området, DI.

Det brænder på i Meyers madmekka

Først den gode nyhed. Forretningsmanden og madmennesket Claus Meyer har fortsat en solid økonomi med en solid egenkapital og en beskeden gæld i den efterhånden omfattende hotel- og restaurantgruppe samlet i Claus Meyer Holding A/S.

Så den mindre gode nyhed. Skjules kan det ikke, at 2017 har været et udfordrende år med et et voldsomt underskud på 81 mio. kr. efter store nedskrivninger. Men også driften er i minus, blandt andet har Claus Meyers indtog på 42. Gade på Manhattan ved Grand Central Station været en svær start med skuffelser undervejs.

Gossipperne skal ikke lægge skjul på, at vi har en stor forkærlighed for iværksættertyper som Claus Meyer, der ikke bare har en masse ideer, men også er i stand til føre dem ud i livet. Og hertil som regel også har en klar og ufiltreret holdning til tilværelsen og samfundet i øvrigt. Tak for det.

Claus Meyer fik et antal hundrede millioner kroner, da han solgte en del af sit livsværk til eksterne investorer. Det er disse penge, der igen er sat i arbejde andre steder. Og nu kommer det svære, nemlig at få fast økonomisk grund under fødderne med de nye aktiviteter.