Tilsynschef: »Det er en alvorlig og usædvanlig sag. Vi har ikke oplevet noget lignende«

Tilsynet finder det særligt kritisabelt:

- At der i filialen i Estland var så store mangler i alle tre forsvarslinjer, at kunder havde mulighed for at bruge filialen til kriminalitet for store beløb.

- At banken først i september 2017 tog initiativ til en undersøgelse af omfanget af mistænkelige transaktioner og kundeforhold (…) dvs. knap fire år efter whistleblower-henvendelsen.

- At banken bortset fra ophør af samarbejdet med russiske mellemmænd udskød beslutningen om nedlukning af den del af non-resident porteføljen, hvor kunderne ikke havde en personlig eller forretningsmæssig tilknytning til Baltikum, til januar 2015, og at nedlukningen først var afsluttet i januar 2016.

- At bankens governance i form af intern rapportering, beslutningsprocesser og virksomhedskultur ikke sikrede, at problemerne med non-resident porteføljen blev tilstrækkeligt klarlagt og håndteret på betryggende vis, herunder ved indberetninger om mistanke om kriminalitet til relevante myndigheder.

- At banken ikke orienterede Finanstilsynet om de konstaterede AML-problemer (anti-hvidvaskproblemer, red.), selvom det i starten af 2014 burde have stået klart for nogle direktører og øvrige ledende medarbejdere, at bankens tidligere oplysninger fra 2012 og 2013 til Finanstilsynet og EFSA (det estiske tilsyn, red.) var misvisende, og at det burde have stået klart for dem, at tilsynsmyndighederne havde fokus på området.

- At bankens orientering af Finanstilsynet i forløbet siden begyndelsen af 2017 har været mangelfuld.

