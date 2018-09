Medie: Danske Bank efterforskes for hvidvask af amerikanske myndigheder

De amerikanske myndigheder efterforsker Danske Bank for mulig hvidvask af store beløb fra Rusland og de tidligere sovjetstater.

Det skriver den amerikanske erhvervsavis Wall Street Journal på baggrund af dokumenter i sagen og en central kilde.

Både det amerikanske finansministerium, justitsministerium og børstilsyn efterforsker ifølge avisen den danske storbanks estiske filial. Filialen har – som Berlingske har afdækket i mere end halvandet år – over en lang årrække har været omdrejningspunktet for enorme og dybt mistænkelige milliardstrømme.

Tip fra whistleblower

Efterforskningen har angiveligt været i gang længe, efter at en whistleblower henvendte sig til børstilsynet, Securities and Exchange Commission, for to år siden, skriver Wall Street Journal.

Ifølge whistlebloweren var både den tyske storbank Deutsche Bank og den amerikanske Citigroup involveret i de store pengestrømme gennem Danske Banks estiske filial.

Avisen har talt med flere europæiske embedsmænd, der kender til sagen, og som bekræfter, at de både de estiske og danske tilsynsmyndigheder bistår amerikanerne med efterforskningen.

»Der er samarbejde, og de følger sagen meget tæt,« siger en anonym kilde til avisen.

Til Wall Street Journal siger en talsmand for Danske Bank, at det ikke er unormalt, at banken er i dialog med myndigheder.

»Men det er en generel regel, at vi ikke kommenterer den slags,« hedder det i en udtalelese fra banken.

Forpligtet til at kende kunder

Berlingske har igennem halvandet år afdækket flere sager, hvor mistænkelige kunder har sendt meget store beløb gennem konti i Danske Bank Estland.

Bankerne er forpligtet til at kontrollere deres kunders identitet, overvåge kundernes transaktioner og underrette myndighederne, hvis der er mistanke om hvidvask eller terrorfinansiering.

Berlingskes gennemgang af en række kontoudtog viser, at mindst 53 mia. kr. kan være hvidvasket gennem filialen.

I kølvandet på Berlingskes afsløringer søsatte banken sidste år en omfattende undersøgelse af den estiske filial, der offentliggøres på onsdag. For nyligt blev det lækket fra undersøgelserne, at helt op imod 1.000 mia. kr. blev ført gennem afdelingen for udenlandske kunder – såkaldte non-residents – i Estland. Hvor stor en del af disse penge, der er hvidvask, er uklart.

Risiko for bøder

Det er ikke klart, hvilke konsekvenser den amerikanske efterforskning kan få. Tidligere har de amerikanske myndigheder givet store milliardbøder til udenlandske banker, hvis de er blevet afsløret i at have hvidvasket beløb i dollar. Amerikanerne kan som yderste konsekvens begrænse en banks adgang til at handle med dollar, hvilket vil være fatalt for Danske Bank.

Berlingske har tidligere kunnet fortælle, at amerikanerne følger den danske sag tæt. I et interview med Berlingske fortalte Marshall Billingslea, viceminister i det amerikanske finansministeriums kontor for økonomisk kriminalitet og terrorfinansiering, for nylig:

»Vi følger denne sag meget tæt, og vi følger jeres dækning af sagen meget tæt«.

Dengang ville han dog ikke bekræfte, om der var en egentlig efterforskning i gang:

»Men vi har et tæt samarbejde med myndighederne her i Danmark såvel som i Estland,« sagde Marshall Billingslea.

Det har ikke skortet på advarsler om risikoen for en amerikansk bøde til landets største og vigtigste finansielle virksomhed. I et interview med Berlingske sagde nationalbankdirektør Lars Rohde i juni:

»Man skal ikke glemme, at nogle lande, herunder et meget stort land, har en ret eksterritorial adfærd. Med det mener jeg, at det, at man ikke er hjemmehørende i USA, ikke er en hindring for, om amerikanske myndigheder kommer efter en. Det skal man være meget opmærksom på. At her er der nogle betydelige indbyggede risici«.