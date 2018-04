Gør et kup: Sådan får du sommerhuset til halv pris

Er du træt af endeløse check-in-køer, turistprop ved poolen, afbrændte skuldre og en mave fyldt med fremmedeartede bakterier, kan løsningen være at skifte de sydlandske himmelstrøg ud med ferieøerne herhjemme.

Er du allerede nået til den konklusion, og har du skudt sommerhus-jagten i gang, kan det være en god ide ikke kun at sætte hak ved “fritidsbolig", når du indstiller boligsøgemaskinen.

Der kan nemlig være rigtig, rigtig mange penge at spare på også at kigge mod en anden del af ferieboligmarkedet.

Helt nye tal fra boligsiden Boliga.dk viser, at sommerhusene på nogle af Danmarks helt store ferieøer; Bornholm, Læsø og Langeland, blev handlet for kvadratmeterpriser på mellem 11.800 og knap 14.000 kroner sidste år. Mens helårshusene blot gik for priser nær det halve.

Og da alle tre kommuner helt eller delvist har ophævet bopælspligten, kan helårshusene således i mange tilfælde tages i brug til ferieformål.

»Sommerhusområderne ligger typisk uden for de større byer. Omvendt er priserne på helårshusene, som kan anvendes som flexboliger, forholdsvis lave. Man skal dog gøre sig klart, hvis man køber et hus med flexbolig-tilladelse, at man i mange tilfælde ikke kommer til at bo nær sommerhus-kvartererne, og dermed går man glip af den sociale dimension ved at være i et sommerhuskvarter. Så kan man jo vurdere, om det er en fordel eller en ulempe,« siger Frederik Rovsing, der er direktør for Boliga.dk.

Størst forskel på Langeland

På Læsø er næsten hver anden bolig et sommerhus, mens hver fjerde bolig på Langeland og hver femte på Bornholm har samme status.

Ser man på prisforskellen, er det på Langeland, der er flest ekstra kvadratmeter at få ved at købe et helårshus og anvende det som sommerhus i stedet for at investere i en ejendom, der allerede har fritids-statussen.

Et gennemsnitligt sommerhus på eksempelvis 70 kvadratmeter blev nemlig sidste år handlet for lige knap 980.000 kroner, mens helårshusene gennemsnitligt gik for ca. 403.000 kroner.

Bopælspligten i Langeland kommune blev ophævet i 2016, dog er der fortsat områder, hvor lokalplanen bestemmer, at boligerne skal anvendes hele året.

Det samme gør sig gældende på Bornholm, hvor bopælspligten ligeledes er ophævet pånær i otte af øens større byer, mens man på Læsø står udenfor boligreguleringsloven, hvilket altså betyder, at der heller ikke her er bopælspligt på helårsboligerne.

